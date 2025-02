Toyota RAV4 to jeden z najlepiej sprzedających się w Polsce SUV-ów. W ubiegłym roku na nasze drogi trafiło aż 10 388 egzemplarzy tego modelu. Tylko w styczniu zarejestrowano w naszym kraju aż 1032 nowe Toyoty RAV4, co czyni model 6. najczęściej rejestrowanym nowym autem w Polsce.

Toyota RAV4 o 30 tys. zł taniej. Promocja w salonach

Klienci mają do wyboru trzy odmiany napędowe. Klasyczną hybrydę w wersji z napędem na przód (218 KM) i 4x4 (222 KM) oraz – ładowaną z gniazdka – hybrydę plug-in o imponującej mocy 306 KM. I właśnie ta wersja objęta została właśnie ciekawą promocją. Topowa wersja napędowa kosztuje obecnie od 219 200 zł, co oznacza, że Japończycy obniżyli jej cenę aż o 30 tys. zł. Co ważne, nie chodzi o ofertę na auta z poprzedniego rocznika – lecz RAV4 Plug-in Hybrid z bieżącego roku produkcji.

Toyota stawia na hybrydy plug-in. RAV4 plug-in - napęd i osiągi

Topowa wersja napędowa Toyoty RAV4 plug-in (Hybrid Dynamic Force), ma pod maską benzynowy silnik o pojemności 2,5 l generujący 185 KM. Ten wspomagany jest elektrycznym motorem trakcyjnym osiągającym moc 182 KM. Obie jednostki odpowiadają za napęd przedniej osi. Na tylnej pracuje dodatkowy elektryczny silnik trakcyjny generujący 54 KM. Maksymalna systemowa moc układu napędowego – biorąc pod uwagę różnice w prędkościach obrotowych przy szczytowych osiągach – to aż 306 KM.

Hybrydową Toyotę RAV4 w wersji plug-in można teraz kupić aż o 30 tys. zł taniej materiał zewnętrzny

Rodzinny SUV o długości 4,6 m (rozstaw osi 2690 mm) przyspiesza do 100 km/h w równe 6 sekund i osiąga prędkość maksymalną 180 km/h. Największe wrażenie robi jednak zużycie paliwa. Producent deklaruje, że w trybie pomiarowym – przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w akumulatorze trakcyjnym – średnie zużycie paliwa to 1 l/100 km. Oczywiście wynik ten dotyczy tylko pierwszych 100 km, o ile ruszamy w drogę z pełną baterią.

Toyota RAV4 Hybrid Dynamic Force. Jaki zasięg ma hybryda plug-in?

Deklarowana przez producenta wartość zużycia paliwa wydaje się absurdalnie niska, ale odpowiedzią jest tutaj pojemność litowo-jonowego akumulatora trakcyjnego wynosząca aż 18,1 kWh. Dzięki niemu auto jest w stanie pokonać na zgromadzonej w baterii energii elektrycznej dystans do 75 km i jeździć w trybie całkowicie bezemisyjnym – bez uruchamiania jednostki napędowej – z prędkościami do 135 km/h.

Żeby wykorzystać pełen potencjał napędu plug-in hybrid u dealerów dostępne są stacje ładujące Toyota HomeCharge, a przy zakupie auta można też dołączyć do Toyota Charging Network i uzyskać dostęp do jednej z największych sieci ładowania w Europie (ponad 7400 punktów ładowania) przekonują przedstawiciele Toyoty

Jazda tańsza niż na LPG? Za 20 zł "zatankujesz do pełna" w domu

W podstawowej wersji wyposażeniowej producent dokłada do pojazdu przewód (typ 2) do ładowania o długości 7,5 m. Za mniej niż 4 tys. zł Toyota oferuje też dedykowane ładowarki ścienne o mocach 7,4 lub 22 kW pozwalające na szybkie ładowanie samochodu we własnym garażu. To kusząca perspektywa, jeśli wziąć pod uwagę koszty pokonania 100 km na prądzie.

Przypominamy, że zgodnie z najnowszym zestawieniem kosztów paliw opracowanym przez Ministerstwo Przemysłu, średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w III kwartale 2024 roku wynosiła 1,14 zł za kWh. Oznacza to, że "zatankowanie" RAV4 w domu do pełna kosztuje średnio zaledwie 20,6 zł.

Toyota obniżyła ceny nowej RAV4 w wersji plug-in aż o 30 tys. zł materiał zewnętrzny

Ładowanie wprost z domowego gniazdka – bez jakiejkolwiek dedykowanej ładowarki – zajmuje około 7,5 godziny – więc podpięcie auta do prądu na noc pozwala naładować baterię trakcyjną do pełna.

Ile naprawdę pali Toyota RAV4 plug-in?

Deklaracje o średnim zużyciu paliwa na poziomie 1 l to oczywiście chwyt marketingowy, ale rzeczywiste spalanie również może robić wrażenie.

Mało kto wie, że Toyota na bieżąco monitoruje sposób korzystania z hybryd plug-in przez swoich klientów.

Toyota Central Europe, wykorzystując zaawansowane technologie, prowadzi analizę zużycia paliwa i średniej emisji spalin, a także stosowania trybu EV, długości tras oraz czasu jazdy wyłącznie na napędzie elektrycznym. Dane te – zbierane anonimowo od użytkowników aplikacji MyToyota, którzy wyrazili na to zgodę – służą wyłącznie celom statystycznym przekonują przedstawiciele japońskiej marki.

Z danych wynika, że zarejestrowane w Europie Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid przejechały już łącznie ponad 43 miliony kilometrów, z czego – uwaga – 55 proc. dystansu pokonane zostało w trybie w trybie elektrycznym, a aż 73 czasu jazdy odbyło się wyłącznie na prądzie.

Z danych polskiego oddziału Toyoty wynika, że w przypadku 823 egzemplarzy zarejestrowanych w Polsce RAV4 plug-in, rzeczywiste średnie zużycie paliwa wynosi dokładnie 3,7 l/100 km. Biorąc pod uwagę osiągi i wymiary samochodu wynik śmiało uznać można za imponujący.

Toyta RAV4 Plug-in Hybrid. Lista wyposażenia

Przeceniona o 30 tys. zł Toyota RAV4 Plug-in Hybrid w bazowej w wersji Dynamic w promocji kosztuje aktualnie od 219 200 zł. W standardzie nabywca otrzymuje przewód do ładowania Typ 2 o długości 7,5 m, który pozwala korzystać z publicznych ładowarek dla samochodów elektrycznych. Standardem jest też przewód do ładowania pojazdu z domowego gniazdka (230 V / 150 W /10 A), dzięki któremu można "zatankować" hybrydową Toyotę do pełna w około 7,5 godziny.

Wyposażenie standardowe obejmuje :

18-calowe felgi aluminiowe z oponami 225/60 R18

system bezkluczykowego dostępu do samochodu

światła główne w technologii projektorowej

światła przeciwmgielne w technologii LED

podgrzewane fotele przednie

podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie

system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym (10,5 cala HD)

nawigacja Connected z mapami online i offline oraz 4-letnią darmową transmisją danych

interfejs Apple CarPlay (połączenie bezprzewodowe), interfejs Android Auto (połączenie przewodowe)

W cenie od 233 800 zł kupić już można Toyotę RAV4 Plug-in hybrid w wersji Selection. Standardowe wyposażenie tej odmiany to m.in:

skórzana tapicerka (ze skóry syntetycznej),

system kamer 360 stopni,

lusterko wsteczne z kolorowym wyświetlaczem cyfrowym

podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby

podgrzewana kierownica,

dach i lusterka w kolorze fortepianowej czerni,

system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)

system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)

Od 244 900 zł kosztuje topowa Toyota RAV4 Plug-in Style. Dodatkowe elementy wyposażenia względem wersji Selection to m.in:

sterowany elektrycznie dach panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania,

tapicerka skórzana (skóra naturalna),

pamięć ustawień fotela kierowcy,

wentylowane fotele przednie,

elektryczna regulacja położenia fotela pasażera (bez regulacji wysokości)

wyświetlacz przezierny HUD

Na 241 200 zł przeceniono również Toyotę RAV4 Plug-in w odmianie GR Sport. Wyposażenie standardowe tej, oprócz tych z wersji Style, to m.in:

19- calowe felgi aluminiowe GR SPORT z oponami 235/55 R19,

Tapicerka GR SPORT (zamsz syntetyczny i skóra syntetyczna),

dodatkowe elementy stylistyczne wersji GR SPORT

System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem (RCTAB)

Hybrydy plug-in zamiast elektryków. Nowy pomysł na europejskich klientów

Interesujące promocje dotyczące hybryd plug-in to nie przypadek. Warto przypomnieć, że od 1 stycznia weszły w życie kolejne regulacje CAFE dotyczące kar naliczanych na producentów za przekroczenie emisji CO2. Chociaż przy okazji zmienił się też sposób badania zużycia palia hybryd plug-in, w przypadku niektórych marek zwiększenie udziału w sprzedaży hybryd plug-in pozwala zmieścić się w narzuconych limitach i uniknąć naliczenia kar.

To dobra wiadomość dla nastawionych sceptycznie wobec samochodów elektrycznych klientów bo oznacza, że oferta ciekawych pojazdów łączących w sobie zalety auta elektrycznego i zasięg samochodu spalinowego, w kolejnych miesiącach powinna jeszcze wzrosnąć.

