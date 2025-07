No dobrze, a jak to jest z chwilowym przekroczeniem prędkości podczas wyprzedzania? Cóż, w tej kwestii kodeks drogowy stawia sprawę jasno. Kierowcę, który wykonuje manewr wyprzedzania dotyczą dokładnie te same zasady, co każdego innego użytkownika drogi. Oznacza to zatem, że nie może on przekraczać dozwolonej prędkości.