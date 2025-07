Sprawa trafiła do sądu, a nagranie incydentu zabezpieczyła policja.

Na drodze krajowej nr 15 doszło do niebezpiecznego wyprzedzania przez 69-latka.

Do zdarzenia doszło na odcinku drogi krajowej nr 15 w miejscowości Czerniak w woj. kujawsko-pomorskim. Kierujący Hyundaiem podjął wyjątkowo ryzykowny manewr. 69-letni mieszkaniec powiatu toruńskiego wyprzedzał inny pojazd, nie upewniając się, czy ma wystarczająco dużo miejsca. Z naprzeciwka jechał inny samochód, a kierowca Hyundaia w ostatniej chwili zjechał z toru kolizyjnego - niestety, wprost pod koła wyprzedzanego samochodu ciężarowego.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce kolizji, nie mieli wątpliwości co do oceny sytuacji. Z powodu zagrożenia, jakie stworzył 69-latek, funkcjonariusze nie zdecydowali się na postępowanie mandatowe. Zamiast tego zatrzymali mu prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu.