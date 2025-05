Wideorejestrator zainstalowany w jednym z samochodów poruszających się ruchliwą trasą DK61 nagrał zdarzenie drogowe, które powinno uczulić kierowców na nieprzewidziane sytuacje. Pokazuje ono, że nawet kiedy prawo zezwala na wykonanie określonego manewru, nie można być pewnym, że przebiegnie on w sposób zupełnie bezpieczny. Warto zatem zachować szczególną ostrożność i kontrolować nie tylko to, co dzieje się z przodu, ale również to, co dzieje się z tyłu pojazdu.