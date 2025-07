Słynął z ogromnej pasji do motoryzacji i posiadał imponującą kolekcję klasycznych oraz luksusowych samochodów.

Zaledwie kilka tygodni temu zmarła żona Hogana i już wtedy pojawiły się informacje, że wrestler znajduje się w śpiączce farmakologicznej. Doniesienia te zdementowała stacja "Sky" zapewniając, że jego serce jest silne, a sam Hogan dochodzi do siebie po operacji. Hulk Hogan, a właściwie Terry Gene Bollea, był zawodowym wrestlerem i ambasadorem federacji WWE. Odszedł w wieku 71 lat pozostawiając po sobie imponującą kolekcję samochodów.

Lista samochodów, które posiadał Hulk Hogan, była tak długa i zróżnicowana, że przypominała połączenie najśmielszych snów prawdziwego petrolheada z zasobnością portfela miliardera. Nikogo to jednak nie powinno dziwić, ponieważ całe życie Bollei opierało się na udziale w widowiskowych walkach, a jego nieodłączną częścią były ekskluzywne auta. Hogan szczególnie chwalił się dwoma potężnymi modelami, które wiodły prym w jego garażu: Plymouth Road Runner z 1969 r. oraz Dodge Charger R/T z 1968 r. Oba samochody były stale podpięte do prostownika, aby w każdej chwili mógł nimi wyjechać na drogę.

Kolejnym klasykiem potwierdzającym jego motoryzacyjne zamiłowanie do aut zza oceanu był Chevrolet Caprice z 1966 r. w wersji hardtop, czyli bez środkowego słupka". To właśnie ten egzemplarz zyskał miano "gangsterskiego" głównie za sprawą czarnego lakieru i samego kierowcy, umięśnionego wrestlera z charakterystycznym wąsem w kształcie podkowy.

Nie wszystkie auta w garażu Hulka Hogana były klasycznymi muscle carami. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych pojazdów był Dodge Viper RT/10 z 1994 r., będący prawdziwym hołdem dla jego kariery i alter ego. Ten egzemplarz został ochrzczony mianem "The Hulkster" i pokryty charakterystycznymi czerwono-żółtymi barwami. Miał również zmodyfikowany układ wydechowy, z którego dobiegał ryk generowany przez silnik V10 o pojemności 8,0 l i mocy 400 KM. Do tego samego segmentu możemy zaliczyć również jego Chevroleta Corvette ZR1.

"The Hulkster" to zdecydowanie jeden z najbardziej rozpoznawalnych samochodów Hulka Hogana. Michel Curi Wikimedia Commons

W pokaźnym garażu wrestlera znalazło się też miejsce dla kilku samochodów europejskiej produkcji. Hogan szczególnie upodobał sobie Porsche, a jego ulubionym modelem było 911 Carrera z charakterystycznym, umieszczonym z tyłu silnikiem typu bokser. W jego kolekcji znajdował się także Mercedes-Benz S500 oraz Lamborghini Gallardo z 10-cylindrową jednostką V10 o pojemności 5,0 l i mocy przekraczającej 500 KM. Za włoską piękność Hulk zapłacił kwotę 214 tys. dolarów i był to samochód na specjalne okazje, który rzadko opuszczał garaż.

Hulk Hogan nie ograniczał się wyłącznie do amerykańskich aut i europejskich supersamochodów, ale lubił również przemierzać kilometry w luksusowym stylu. Jednym z modeli, które na to pozwalały był Bentley Continental GT Coupe, którym nieśpiesznie pokonywał kolejne trasy. To nie był jedyny model tej marki w jego kolekcji, ponieważ posiadał również Bentleya Azure o wartości 303 tys. dolarów.