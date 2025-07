Mercedes-AMG CLA 45 S znika z oferty. Marka oficjalnie ogłosiła zakończenie produkcji tej sportowej wersji. Na pożegnanie przygotowano limitowaną odmianę Final Edition, która zadebiutuje w wybranych krajach. To ostatnia szansa, by nabyć samochód oferujący 422 KM z turbodoładowanego silnika o pojemności dwóch litrów.

Ręcznie składana jednostka napędowa pozwala na przyspieszenie do 100 km/h w 4,0 s. Prędkość maksymalna to 250 km/h (ograniczona elektronicznie). Za przeniesienie napędu odpowiada 8-biegowa, dwusprzęgłowa skrzynia AMG SPEEDSHIFT DCT-8G. Napęd 4MATIC+ z rozdziałem momentu obrotowego na każde z tylnych kół umożliwia także aktywację trybu driftu.

Dotychczasowe doświadczenia Mercedesa z elektryfikacją modeli AMG są mieszane. Przykładem może być Klasa C AMG, która w wersji z czterocylindrowym układem hybrydowym plug-in nie spełniła oczekiwań klientów. Sprzedaż była słaba, co zmusiło markę do powrotu do silnika sześciocylindrowego. Czy podobny los czeka elektryczne CLA? Czas pokaże.