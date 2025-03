Mercedes CLA to najbardziej inteligentne auto tej marki jakie do tej pory powstało. Oferuje różnorodne napędy o wysokiej sprawności, a klimat wnętrza definiuje rozciągająca się na całą szerokość auta tafla ekranów. Mieliśmy okazję jako jedna z trzech redakcji z Polski zobaczyć auto podczas utajnionej prezentacji.

Zdarza się tak czasem, że na kilka miesięcy przez oficjalnym debiutem mamy okazję zobaczyć nowy model samochodu. Mercedesa CLA zobaczyliśmy miesiąc wcześniej. Oczywiście podpisujemy w takim wypadku stosy dokumentów związanych za dochowaniem tajemnicy, a cała prezentacja zorganizowana jest w tajnym i strzeżonym miejscu. Tak też było w tym wypadku.

CLA jest pierwszym modelem reprezentującym nową generację Mercedesów. INTERIA.PL

Przyjechaliśmy do Stuttgartu, gdzie w halach należących do Mercedesa przygotowano studio zdjęciowe. Zanim weszliśmy na teren imprezy organizatorzy zakleili nam kamery we wszystkich urządzeniach elektronicznych, choć w tej kwestii bardziej liczy się wzajemne zaufanie. Za sesję zdjęciową oraz materiały wideo odpowiedzialna była ekipa Mercedesa. Organizatorzy bardzo przyłożyli się do tej prezentacji ponieważ najnowszy Mercedes CLA jest dla marki modelem przełomowym. Postaram się wyjaśnić dlaczego.

Mercedes żegna się się hatchbackiem w klasie kompaktowej

CLA jest pierwszym modelem nowej generacji Mercedesów. Na jednej platformie będą oferowane i wersje elektryczne i spalinowe. Oznacza to odwrót od strategii, w której modele elektryczne wyróżniały się indywidualną stylizacją. Ciekawe czy Mercedes nie chce już podkreślać faktu, że pod maską pracuje silnik elektryczny, czy też chce ukryć fakt, że do napędu służy hybryda. Tak czy inaczej klienci powinni być zadowoleni z nowej strategii marki, która jest lepiej dopasowana do realiów.

Ważną zmianą jest też typ napędu. CLA zamiast na przednie będzie napędzany na tylne lub cztery koła. Ten typ napędu do tej pory był domeną bardziej luksusowych modeli Mercedesa. Dzięki tej zmianie można się spodziewać dojrzałych wrażeń zza kierownicy. W klasie kompaktowej Mercedes będzie oferował cztery modele: CLA limuzyna i shooting brake oraz dwa SUV-y. Oznacza to, że marka żegna się klasą A w wersji hatchback. Mercedes podkreśla, że CLA jest najbardziej inteligentnym autem jakie kiedykolwiek stworzyli.

Mercedes CLA - efekt refleksji i wnikliwych badań

Mercedes CLA wydaje się być efektem refleksji nad nietrafionym scenariuszem transformacji na elektromobilność. Koncepcja nowego Mercedesa CLA stara się pogodzić codzienne potrzeby ludzi z wymaganiami chroniącymi planetę. Mercedes przeprowadził zakrojone na szeroką skalę badania nad przyszłością mobilności.

Dzięki nim marka spogląda z większego dystansu na samochód, który badany jest jako element kultury życia. Traktowanie samochodu jako integralnej części społeczeństwa pozwala znacznie celniej przewidywać przyszłość. Mercedes przy udziale socjologów, filozofów, artystów, futurologów i architektów, przedstawicieli start-upów firm technologicznych oraz ludzi projektujących inteligentne metropolie stworzył wizję mobilności przyszłości. Pierwszym przedstawicielem wniosków z tych badań jest CLA. Fundamentem nowej strategii jest kwestia stylizacji oraz napędów.

Mercedes CLA - podążaj w stronę światła

Mercedes jako jedna z pierwszych marek, obok Mini, eksperymentował ze światłem we wnętrzach samochodów. W nowym CLA poza rozbudowanym ambientowym oświetleniem uwagę przyciąga zestaw trzech ekranów (w podstawowej wersji dwóch) ukrytych pod jedną taflą szkła. Ten znajdujący się za kierownicą skupia się na parametrach jazdy, środkowy definiuje nawigacja, a ostatni znajdujący się przed pasażerem odpowiedzialny jest za rozrywkę i oferuje możliwość oglądania filmów w streamingu oraz czerpania emocji z gamingu.

Oczywiście Mercedes oferuje cały komplet systemów czuwających nad bezpieczeństwem, a wśród nich jest również taki, który nie pozwala, by kierowcę rozpraszał ekran odpowiedzialny za rozrywkę. Potencjał multimediów przekracza możliwości poznawcze intensywnej, ale krótkiej prezentacji w jakiej mieliśmy okazję uczestniczyć. Menu jest intuicyjne i przejrzyste. Nowością są duże ikony aplikacji oraz rozszerzony dostęp do sztucznej inteligencji. Czwartej generacji MBUX łączy inteligencję firm Microsoft i Google i opiera się na informacjach dostarczanych przez ChatGPT, wyszukiwarkę Bing oraz asystenta Gemini.

Maszyna stała się też empatyczna. Wykrywa nastrój kierowcy. Domyślnie podświetla awatar na ekranie centralnym na kolor niebieski, ale jeśli wykryje pozytywny nastrój zmienia barwę na zieloną, złość lub smutek wyraża kolorem pomarańczowym i czerwonym. Sam nie wiem jak reagowałbym na fakt, że samochód chce mi powiedzieć: nie denerwuj się. Takie stwierdzenie jeszcze nigdy nikogo nie uspokoiło.

Wnętrze CLA oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań, ale wciąż nie jest to poziom inteligencji, który pozwala traktować samochód jako partnera do rozmowy. Do pełni szczęścia brakuje też klasycznych fizycznych przycisków, które poprawiają komfort obsługi. Wnętrze nowego CLA wygląda nowocześnie i luksusowo, a jakość wykończenia wnętrza spełnia wysokie oczekiwania do jakich przyzwyczaił nas przez lata Mercedes.

Światło odgrywa również istotną rolę w stylizacji zewnętrznej. Wersję elektryczną można poznać jedynie po rozświetlonym przodzie. W odmianie benzynowej, klasyczną atrapę chłodnicy podkreśla jedynie ledowy obrys. Nowy Mercedes CLA ma wydłużony aż o 6 cm rozstaw osi. Dzięki temu zwiększyła się ilość miejsca na tylnych fotelach, ale wciąż nie można oczekiwać, że z tyłu będziemy mieli tyle przestrzeni co w Skodzie Octavii, i że podróżowanie w 3 osoby na kanapie będzie komfortowe.

Mercedes CLA - Napędy elektryczne i spalinowe wspinają się na nowy poziom sprawności

Opracowany przez Mercedesa silnik synchroniczny z magnesami trwałymi (PSM) i mocą 272 KM zapewnia efektywność od akumulatora do kół na poziomie 93%. Nowy silnik wersji CLA 250+ z magnesami w wirniku ułożonymi w kształcie podwójnej litery V pracuje niezwykle cicho i wyróżnia się zredukowanym prawie do zera udziałem metali ziem rzadkich. Dwubiegowa przekładnia przy tylnej osi sprawia, że samochód znacznie lepiej czuje się na autostradzie, a 800-woltowa instalacja elektryczna w połączeniu z akumulatorem o pojemności 85 kWh umożliwia szybkie ładowanie z mocą do 320 kW. Wystarczy podłączyć nowe CLA na 10 minut do ładowarki, aby zwiększyć zasięg o 300 kilometrów. Mercedes zapewnia, że zasięg według cyklu WLTP będzie się wahał w granicach od 694 do 792 km.

Wysoka gęstość energii i możliwości szybkiego ładowania zdecydowanie poprawiają komfort użytkowania. Klienci będą mogli wybierać między dwoma typami akumulatorów. Wersja premium (85 kWh) ma ogniwa zawierające grafitowe anody z dodatkiem tlenku krzemu. W porównaniu z poprzednią konstrukcją z konwencjonalnymi anodami grafitowymi gęstość energii jest o 20% wyższa. W nowych akumulatorach ograniczono też udział kobaltu. W ofercie będzie też wariant z baterią litowo-żelazowo-fosforanową (LFP) o użytecznej pojemności 58 kWh.

Najnowszy elektryczny Mercedes CLA będzie również oferowany odmianie CLA 350 4MATIC, która poza silnikiem z tyłu (272 KM) będzie miała 109-konny motor przy przedniej osi. W celu zwiększenia efektywności obydwa silniki korzystają z falownika nowej generacji, z węglikiem krzemu i mają konstrukcję silnika synchronicznego z magnesami trwałymi.

Przedni motor elektryczny działa jako „boost” i jest włączany tylko wtedy, gdy wymagają tego warunki. W celu poprawy efektywności, przy niskim obciążeniu komputer DCU błyskawicznie odłącza przedni silnik wraz z elementami przekładni, co zmniejsza straty na przedniej osi o 90% i tym samym zwiększa zasięg. Obydwie elektryczne wersje będą mogły rozpędzić się do 210 km/h, ale CLA 350 EQ 4MATIC skróci czas przyspieszenia do setki do 4,9 s. CLA 250+ EQ na ten sam manewr potrzebuje 6.7 s.

Mercedes CLA - hybryda pozostaje w ofercie

Najpierw na rynek trafi elektryczna wersja, a po kilku miesiącach dołączy hybrydowa z instalacją 48 V, czterocylindrowym benzyniakiem o pojemności 1.5 l i akumulatorem o pojemności 1,3 kWh. Silnik elektryczny o mocy 27 KM zintegrowano z nową zelektryfikowaną ośmiobiegową przekładnią dwusprzęgłową (8F-eDCT), której sprzęgła są elektrycznie sterowane. Hybrydowe napędy będą dostępne w trzech wariantach mocy: 136, 163 lub 190 KM. Spalinowy układ hybrydowy to efekt współpracy Mercedesa z chińskim koncernem Geely, który ma w planach stać się największym producentem napędów spalinowych na świecie. Geely w zakresie produkcji silników spalinowych połączyło ostatnio siły z Renaultem oraz saudyjskim koncernem naftowym Aramco.

Dzięki kooperacji gigantów możliwy będzie zaawansowany proces dekarbonizacji silników spalinowych oraz rozwój intensywnych badań nad paliwami syntetycznymi. Według zapowiedzi nowy hybrydowy napęd CLA wspina na się na wyższy poziom sprawności, co przełoży się na zużycie paliwa. Będziemy mogli przekonać się o tym w drugiej połowie roku kiedy na rynek trafi wersja spalinowa CLA. Choć producent jeszcze tego nie potwierdził w przyszłości należy się spodziewać również wersji hybrydowej plug-in.

Metropolie nadają ton zmianom w Mercedesie CLA

Futuryści Mercedesa po przeanalizowaniu zmian klimatu i cyfryzacji opracowali obrazy Londynu, Los Angeles i Shenzhen po 2040 roku. Okazuje się, że tempo elektryfikacji transportu w najważniejszych miastach świata będzie się mocno różniło. Naukowcy Mercedesa podkreślają, że w Los Angeles po 2040 r. indywidualny transport nadal będzie miał wysoki priorytet. Ponad 50% prywatnych aut mogłaby mieć napęd w pełni elektryczny. Przykład Los Angeles informuje, że przyszłość mobilności wiąże się z różnorodnością i na taki scenariusz m.in. dzięki modelowi CLA przygotowuje się Mercedes.

