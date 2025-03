Mercedes od dłuższego czasu rozwija samochody autonomiczne, które mają przejąć rolę kierowcy podczas jazdy. Poza zaawansowanym systemem zapewniającym bezpieczny i efektywny tryb samodzielnej jazdy, inżynierowie niemieckiego koncernu pracują także nad dodatkowymi rozwiązaniami. Jednym z nich są turkusowe światła, które wkrótce na stałe pojawią się w wybranych modelach marki.

Turkusowe światła w samochodzie. Niemcy wydały zgodę

Koncern poinformował, że władze Niemiec wydały zgodę na stosowanie specjalnych świateł obrysowych, które sygnalizują zautomatyzowaną jazdę. Zezwolenie jest ważne do celów testowych na terenie całego kraju i początkowo obowiązuje do lipca 2028 roku. To już kolejna inicjatywa Niemiec w zakresie rozwoju samochodów przyszłości. Wcześniej nasi zachodni sąsiedzi jako pierwsi pozwolili na warunkową zautomatyzowaną jazdę na poziomie 3.

władze Niemiec wydały zgodę na stosowanie specjalnych świateł obrysowych, które sygnalizują zautomatyzowaną jazdę. Mercedes-Benz AG, Communications & Marketing, photo by Deniz Calagan on behalf of Mercedes-Benz AG materiały prasowe

Co oznaczają turkusowe światła w samochodach?

Zewnętrzne oświetlenie będzie służyć do informowania innych uczestników ruchu, że w danym samochodzie aktywowana jest funkcja zautomatyzowanej jazdy. To rozwiązanie ułatwi również pracę organom ruchu drogowego i policji, pozwalając na szybsze rozpoznanie statusu działania systemu oraz określenie, czy kierowca ma prawo do wykonywania innych czynności niż skupienie się na prowadzeniu pojazdu, na co pozwala warunkowo zautomatyzowana jazda.

Specjalne światła obrysowe są zintegrowane z przednim i tylnym oświetleniem oraz z kierunkowskazami w lusterkach zewnętrznych. Po włączeniu systemu Drive Pilot nieprzerwanie świecą na turkusowo – to kolor, który Mercedes-Benz zamierza ustanowić dla jazdy warunkowo zautomatyzowanej i wyższych poziomów automatyzacji czytamy w oficjalnym komunikacie.

Samochody z turkusowymi światłami jeżdżą już po USA

Specjalne zezwolenie, przyznane przez Regionalną Radę Stuttgartu, jest początkowo ważne do celów testowych. Wnioski uzyskane w tej fazie mogą pomóc w opracowaniu ram prawnych, które później umożliwią wdrożenie tego rozwiązania do produkcji seryjnej. Co interesujące, testy tego samego systemu trwają już w Nevadzie i Kalifornii - dwóch stanach USA, które udzieliły Mercedesowi podobnych zezwoleń w 2023 roku.

Autonomiczne Mercedesy z turkusowymi światłami pojawią się na razie tylko w Kalifornii i Nevadzie materiały prasowe

Kiedy turkusowe światła obowiązkowe w Polsce?

Choć prace nad uregulowaniem kwestii samochodów autonomicznych oraz możliwości korzystania z ich trybów automatycznych trwają w wielu krajach na całym świecie, w Polsce wciąż nie jest dozwolone korzystanie z trybu w pełni autonomicznego. Możemy wprawdzie korzystać z samochodów wyposażonych w tryby zautomatyzowanej jazdy (w niektórych przypadkach nawet pozwalających na zdjęcie rąk z kierownicy), jednak wciąż obowiązuje zasada, że człowiek musi stale kontrolować sytuację na drodze i to on ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze.

Autonomiczne pojazdy są legalne m.in. w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii, a w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wprowadzono specjalne prawo jazdy dla samochodów autonomicznych, legalizując autonomiczne taksówki.

