Co ciekawe Mercedes zakończył sprzedaż Klasy A w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie już w 2022 roku, jednakże nadal ten model oferowany był na innych rynkach. W ubiegłym roku pojawiła się oficjalna informacja, że obecna generacja W177 będzie produkowana do 2026 r., bez ujawniania jednocześnie, czy zastąpi ją nowe wcielenie.

W rozmowie z włoskim magazynem Quattroruote, Markus Schäfer, członek zarządu Mercedesa i człowiek odpowiedzialny za nowe technologie w marce, potwierdził decyzję o redukcji gamy kompaktowych modeli z siedmiu do czterech. To efekt cięcia kosztów oraz koncentracji na modelach o szerszym globalnym zasięgu. Europejczycy wprawdzie kochają hatchbacki, ale to nie wystarcza, by przetrwać w trudnych dla branży motoryzacyjnej czasach. Zarówno hatchback, jak i sedan Klasy A znikną z oferty, a nowym modelem bazowym Mercedesa stanie się świeżo zaprezentowane CLA.