Tajemnicza zasada 3 sekund. Kierowca, który jej nie zna, ponosi konsekwencje

Jednym z poważnych problemów na polskich drogach, jest nietrzymanie odpowiedniego dystansu od poprzedzającego pojazdu. Szczególnie widoczne jest to na drogach szybkiego ruchu, gdzie takie zachowanie jest szczególnie niebezpieczne. Dlatego właśnie wprowadzono zasadę 3 sekund.

Ile wynosi prawidłowa odległość od innego pojazdu?

Do art. 19 ustawy Prawo o ruchu drogowym dopisano nowy punkt, który mówi o tym, jaka odległość między pojazdami jest względem przepisów prawidłowa. Ustawodawca opisał ją jako wyrażoną w metrach wartość będącą połową aktualnej prędkości pojazdu wyrażonej w kilometrach na godzinę. Co ważne, obowiązuje one tylko na drogach szybkiego ruchu.

Jaśniej? Jeśli jedziemy 100 km/h to odległość od pojazdu przed nami powinna wynosić wedle tego przepisu minimum 50 metrów. Analogicznie przy 120 km/h to 60 m, a przy 140 na autostradzie to 70 metrów.

Na czym polega zasada 3 sekund

Zasady dotyczące właściwej odległości od poprzedzającego pojazdu są jasne, ale pojawia się problem - skąd kierujący ma wiedzieć, ile metrów przed nim znajduje się drugi pojazd? Są na to dwa sposoby. Jeden to tak zwana zasada 3 sekund. Chodzi o to, abyśmy wybrali sobie jakiś nieruchomy punkt przy drodze - reklamę, słup elektryczny czy drzewo. Kiedy samochód jadący przed nami minie ten punkt zaczynamy odliczanie. Jeśli my miniemy dane miejsce przed upływem 3 sekund, znaczy to, że jesteśmy za blisko. Wtedy powinniśmy zredukować prędkość i powtórzyć procedurę, aż do uzyskania wyniku powyżej 3 sekund.

Drugi sposób jest podobny, ale opiera się na konkretnych danych. Słupki pikietażowe, te biało-czerwone z numerem drogi, są ustawione na ekspresówce i autostradzie co 100 m. Wybieramy więc słupek i sprawdzamy: odległość mniejsza lub równa połowie odstępu między słupkami - jedziemy za blisko. Jeśli natomiast jest większa - wszystko w porządku.

Ile wynosi mandat za niestosowanie metody 3 sekund?

Aby zmobilizować kierowców do przestrzegania nowego przepisu i dbania o własne bezpieczeństwo ustanowiono karę za jego łamanie. Jeśli na autostradzie minie nas nieoznakowany radiowóz i policjanci zauważą, że jedziemy za blisko, musimy się liczyć z mandatem w kwocie od 300 do 500 zł. Do tego zostanie doliczonych 6 punktów karnych.

Policjanci egzekwują zasadę trzech sekund jeszcze w inny sposób. Stojąc na wiaduktach wykorzystują w tym celu nowoczesne laserowe mierniki prędkości. Nie mierzą wówczas prędkości, ale właśnie odległości między pojazdami.

