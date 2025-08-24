Co się dzieje na S8 w Kobierzycach?

Droga ekspresowa S8 choć już dziś pozwala na przejechanie od Białegostoku do Wrocławia, ale w przyszłości pozwoli pojechać jeszcze dalej na południe, w stronę granicy z Czechami. Drogowcy stale pracują nad wydłużeniem tej trasy. Teraz wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o wydaniu przez wojewodę dolnośląską decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dla budowy drogi ekspresowej S8 między węzłami Kobierzyce Północ i Kobierzyce Południe.

Jaki przebieg drogi ekspresowej S8 w Kobierzycach?

Fragment ten liczy 7,5 km i zostanie poprowadzony nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 8, przez teren gminy Kobierzyce. Na tym odcinku zbudowane zostaną dwa węzły: Kobierzyce Północ (połączy S8 z obecną DK8 oraz Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8), a także Kobierzyce Południe (połączenie S8 z drogą wojewódzką nr 346). Oprócz tego po obu stronach trasy zbudowana zostanie para Miejsc Obsługi Podróżnych, czyli Królikowice Wschód i Królikowice Zachód. Inwestycja zakłada ponadto budowę estakady czy dwóch mostów. Za stworzenie tego fragmentu odpowiada firma Strabag Infrastruktura Południe, która wykona zadanie za 309,8 mln zł.

Wydanie decyzji ZRID nie tylko określa granice terenu przewidzianego pod budowę drogi. To również dobra wiadomość dla właścicieli terenów, przez które ma przebiegać przyszła trasa. Pozwala ona bowiem na rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za te nieruchomości, które w wyniku budowy drogi zostaną przejęte na rzecz Skarbu Państwa.

Jak idą prace na S8 między Wrocławiem i Kłodzkiem?

Budowa drogi ekspresowej między Wrocławiem i Kłodzkiem podzielono na siedem odcinków. Pięć z nich, między Wrocławiem i Bardem, o łącznej długości ok. 55 km, jest już w realizacji (w systemie Projektuj i buduj). Tym samym przedłuży S8 kończącą się obecnie koło Kobierzyc. Będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. Drogowcy deklarują jednak, że w przyszłości fragment między węzłami Kobierzyce i Łagiewniki Zachód będzie można rozbudować o trzeci pas ruchu.

