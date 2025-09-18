Ponad milion papierosów na S61. Kontrabanda wpadła po kolizji
Na ekspresowej trasie S61 policjanci odkryli transport nielegalnych papierosów. Skala ujawnionej kontrabandy jest ogromna, a straty dla Skarbu Państwa liczone są w milionach złotych.
Kontrabanda na drodze ekspresowej S61
Do zdarzenia doszło na odcinku drogi ekspresowej S61 w województwie podlaskim. Kolneńscy policjanci zostali wezwani do obsługi kolizji dwóch samochodów dostawczych marki Iveco. Jeden z kierowców zatrzymał się na pasie awaryjnym, a chwilę później w jego pojazd uderzyło inne auto tej samej marki.
Podczas zabezpieczania miejsca zdarzenia funkcjonariusze zauważyli, że z jednego z pojazdów wysypały się kartony z zawartością paczek papierosów. Szybko ustalono, że przewożony ładunek nie posiada polskich znaków skarbowych akcyzy.
Łącznie zabezpieczono ponad 1 mln sztuk papierosów. Jak podkreślają policjanci, kontrabanda została ujawniona przypadkowo, a jej rozmiar wskazuje na zorganizowany proceder.
Straty dla Skarbu Państwa i zarzuty dla kierowcy
Według wstępnych obliczeń służb skarbowych Skarb Państwa został narażony na stratę ponad 1,5 mln zł z tytułu niezapłaconej akcyzy. To kwota odpowiadająca podatkowi, jaki należałoby uiścić od legalnej sprzedaży takiej ilości wyrobów tytoniowych.
Za kierownicą Iveco siedział 36-letni obywatel Litwy. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Prokuratura postawiła mu zarzut uchylania się od opodatkowania oraz przewożenia wyrobów tytoniowych bez wymaganych znaków akcyzy.
Decyzją sądu mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 2 miesiące. Za tego rodzaju przestępstwa kodeks karny skarbowy przewiduje karę pozbawienia wolności.