W skrócie Na drodze ekspresowej S61 policjanci przypadkowo ujawnili transport ponad miliona nielegalnych papierosów.

Straty dla Skarbu Państwa oszacowano na ponad 1,5 mln zł z tytułu niezapłaconej akcyzy.

Kierowca pojazdu, obywatel Litwy, został zatrzymany i trafił do aresztu na dwa miesiące.

Kontrabanda na drodze ekspresowej S61

Do zdarzenia doszło na odcinku drogi ekspresowej S61 w województwie podlaskim. Kolneńscy policjanci zostali wezwani do obsługi kolizji dwóch samochodów dostawczych marki Iveco. Jeden z kierowców zatrzymał się na pasie awaryjnym, a chwilę później w jego pojazd uderzyło inne auto tej samej marki.

Wpadł z gigantyczną kontrabandą i trafił do aresztu

Podczas zabezpieczania miejsca zdarzenia funkcjonariusze zauważyli, że z jednego z pojazdów wysypały się kartony z zawartością paczek papierosów. Szybko ustalono, że przewożony ładunek nie posiada polskich znaków skarbowych akcyzy.

Łącznie zabezpieczono ponad 1 mln sztuk papierosów. Jak podkreślają policjanci, kontrabanda została ujawniona przypadkowo, a jej rozmiar wskazuje na zorganizowany proceder.

Straty dla Skarbu Państwa i zarzuty dla kierowcy

Według wstępnych obliczeń służb skarbowych Skarb Państwa został narażony na stratę ponad 1,5 mln zł z tytułu niezapłaconej akcyzy. To kwota odpowiadająca podatkowi, jaki należałoby uiścić od legalnej sprzedaży takiej ilości wyrobów tytoniowych.

Za kierownicą Iveco siedział 36-letni obywatel Litwy. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Prokuratura postawiła mu zarzut uchylania się od opodatkowania oraz przewożenia wyrobów tytoniowych bez wymaganych znaków akcyzy.

Decyzją sądu mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 2 miesiące. Za tego rodzaju przestępstwa kodeks karny skarbowy przewiduje karę pozbawienia wolności.

