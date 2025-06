Eksperci podkreślają, że niestabilność amerykańskiej polityki celnej wpływa na różne branże eksportujące do USA, a wzrost ceł mógłby znacząco osłabić konkurencyjność polskich przedsiębiorstw motoryzacyjnych.

Donald Trump zapowiedział możliwość podwyżki ceł na importowane auta, co może skłonić producentów do większych inwestycji w USA.

Wiele osób było przekonanych, że sprawa ceł na towary sprowadzane do USA została już zamknięta, jednak rzeczywistość znów zaskakuje. Tuż po wprowadzeniu wysokich taryf na początku swojej kadencji Donald Trump dał światu chwilę wytchnienia, odkładając decyzję o dalszych podwyżkach. Teraz jednak, po jego ostatnim wywiadzie udzielonym w Białym Domu, ponownie pojawiły się wątpliwości co do przyszłości amerykańskiej polityki celnej.