Reuters informuje, że nastroje w niemieckim sektorze motoryzacyjnym wyraźnie się pogorszyły w maju. We wtorek instytut Ifo przekazał, że indeks klimatu biznesowego dla tej branży spadł do -31,8 pkt z -30,7 pkt w kwietniu.

Niemieckie marki mierzą się obecnie z trudnościami związanymi ze spadającą sprzedażą, kosztownym przystosowaniem fabryk do produkcji modeli elektrycznych oraz rosnącą konkurencją ze strony Chin. Zyski systematycznie maleją, co prowadzi do cięć kosztów, a przede wszystkim do masowych zwolnień.