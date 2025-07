Unia Europejska problemy relacji z Chinami postrzega jednak w znacznie szerszej perspektywie. Poza kwestią ceł, krytykuje Państwo Środka za wsparcie rosyjskiej inwacji na Ukrainie, a także ograniczenie dostępu europejskim firmom do chińskiego rynku i za dumping cenowy. Wybrzmiało to w rozmowach pomiędzy Wangiem Yi, Ursulą von der Leyen i Kają Kallas.

Jednocześnie europejskie koncerny muszą mierzyć się z ryzykiem braku dostępu do metali ziem rzadkich, które są niezbędne do produkcji baterii w samochodach elektrycznych. Chiny przetwarzają 90 proc. światowego wydobycia tych metali, a ostatnio wprowadziły licencje eksportowe, których uzyskanie jest skomplikowane i czasochłonne, uderzając w ten sposób w firmy z branży motoryzacyjne i elektronicznej nie tylko z Europy, ale również USA.

W szerszej perspektywie, może się to odbić na europejskich planach dotyczących transformacji motoryzacji na elektromobilność. Z drugiej strony, może to i dobrze? Przejście na napęd elektryczny do 2035 roku, jak chce Unia Europejska, spowoduje bowiem całkowicie uzależnienie produkcji samochodów od Chin - właśnie ze względu na kontrolę, jakie to państwo sprawuje nad rynkiem metali rzadkich, niezbędnych do produkcji akumulatorów i silników elektrycznych.