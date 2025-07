Na początku czerwca pojawiły się doniesienia, że producentom kończą się zapasy i od lipca może dojść do masowego wstrzymywania produkcji przez fabryki samochodów. M.in. Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Motoryzacyjnych (European Association of Automotive Suppliers - CLEPA) podało, że z powodu braku surowców pracę wstrzymało już kilka europejskich fabryk części, a sytuacja "będzie się pogarszać".

Na szczęście poziom rozpatrzonych wniosków wzrósł ze wspomnianych 25 proc. na początku do czerwca do 60 proc. na koniec miesiąca. To oczywiście nie rozwiązuje całkowicie problemu. Jak mówi Poel, braki będą odczuwać szczególnie odbiorcy końcowi w USA, a także firmy importujące metale przez terytoria państw trzecich.