Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu wciąż obowiązuje. Niż genueński Gabriel utrzyma się nad naszym krajem przez kilka kolejnych dni, co zwiastuje dla kierowców trudne warunki do jazdy. Po słonecznych i ciepłych dniach nie ma już śladu, więc zmotoryzowani powinni dostosować prędkość do panujących warunków.

Policjanci ku przestrodze opublikowali film z niebezpiecznego zderzenia, do którego doszło na drodze krajowej nr 10 w Przyłubiu w powiecie bydgoskim. Funkcjonariusze ustalili, że kierujący pojazdem ciężarowym nie dostosował prędkości do warunków drogowych, w wyniku czego naczepa wpadła w poślizg, zjechała na przeciwległy pas ruchu i uderzyła w prawidłowo jadącą osobową Toyotę.

Mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków drogowych i doprowadził do kolizji z nadjeżdżającą z przeciwnego kierunku osobową Toyotą. Odłamki obu pojazdów uszkodziły jadące za sprawcą kolejne ciężarowe Renault. Za nim jechała Scania, a jej kierujący, widząc co się dzieje, odbił na pobocze, chcąc uniknąć zderzenia, i tam uderzył w znak drogowy

Na polskich drogach jest bezpieczniej, a policyjne statystyki wskazują, że w porównaniu z ubiegłym rokiem spadła liczba wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych. Od stycznia do końca czerwca 2025 r. doszło do 9 525 wypadków (o 403 mniej niż w analogicznym okresie 2024 r.), w których zginęło 721 osób (o 168 mniej). Liczba rannych wyniosła 11 177, co również oznacza spadek w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku, kiedy było ich o 287 więcej.