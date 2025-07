Wprowadzone zmiany w taryfikatorze w 2022 r. okazały się niewystarczające i nadal poważnym problemem na rodzimych drogach są piraci drogowi, którzy celowo łamią przepisy, driftują i ścigają się po drogach publicznych. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", na ostatnim posiedzeniu rząd przyjął projekt zmieniający wiele ustaw, co docelowo ma poprawić skuteczność egzekwowania kar wobec tych kierujących, którzy świadomie nie stosują się do przepisów.

Od dłuższego czasu mówi się o konieczności zaostrzenia, a także wprowadzenia zupełnie nowych pojęć do Prawa o ruchu drogowym. Jedną z istotnych zmian jest ukrócenie ulicznych wyścigów drogowych. Projektodawcy zaproponowali, aby wprowadzić takie zapisy, które pozwolą ukarać tych, którzy się ścigają, uczestniczą w nielegalnych startach lub je organizują.

Aby jednak było to możliwe, niezbędne okazało się wprowadzenie do kodeksu karnego definicji nielegalnego wyścigu, która w pierwotnej wersji projektu budziła sporo kontrowersji. Wszystko dlatego, że była w niej mowa o "nielegalnym wyścigu samochodowym", więc odnosiła się bezpośrednio do jednej grupy pojazdów.