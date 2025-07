W skrócie Dwie polskie marki jednośladów – Junak i Romet – mają więcej rejestracji motorowerów niż wszyscy pozostali producenci z TOP10 razem wzięci.

Rynek motocykli w Polsce dynamicznie się rozwija, z rosnącą liczbą rejestracji nowych i używanych pojazdów.

Najpopularniejszymi markami motocyklami pozostają Honda, Yamaha oraz BMW, podczas gdy Junak i Romet dominują w segmencie motorowerów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Rynek motorowerów i motocykli nad Wisłą ma się świetnie, a utrzymujący się trend wzrostowy to w dużej mierze odwleczony w czasie efekt zmiany przepisów w 2014 r., gdy posiadacze kategorii B od co najmniej 3 lat otrzymali możliwość jazdy jednośladami o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3 oraz mocy maksymalnej 15 KM. Rynek znacząco się ożywił, a co rusz pojawiające się nowe modele. Każdy znajdzie zatem coś dla siebie.

IBRM Samar opublikował dane z polskiego rynku jednośladów za pierwsze półrocze 2025 r. Powodów do zadowolenia jest sporo, bo nie tylko znacznie wzrósł popyt, ale fantastyczne wyniki odnotowały dwie rodzime marki.

Niezagrożonym liderem pozostaje Honda. Polscy motocykliści chętnie wybierają także polskiego Junaka

Od lat tytuł lidera rodzimego rynku należy do Hondy i to również jednoślady japońskiego producenta najchętniej sprzedawały się w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku - 5 104 egzemplarze, co jest wynikiem o 22,84 proc. lepszym niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Na drugiej pozycji uplasowała się Yamaha, która znalazła chętnych na 3 011 jednośladów, natomiast najniższy stopień na podium przypadł Junakowi z wynikiem 2 549 pojazdów i spadkiem o 7,95 proc. względem zeszłego roku. W gronie najpopularniejszych marek na polskim rynku największą dynamiką wzrostu może pochwalić się QJ Motor (6. pozycja), którego motocykle znalazły o 572,12 proc. więcej klientów niż rok wcześniej.

Honda od lat króluje na polskim rynku motocykli nowych. Maciej Choptiany INTERIA.PL

Od początku 2025 r. Polacy kupili i zarejestrowali 24 085 motocykli

Tylko w czerwcu liczba rejestracji nowych motocykli wyniosła 5 002 sztuki, co oznacza wzrost w skali roku o 18,14 proc. Od początku 2025 r. Polacy kupili i zarejestrowali 24 085 motocykli, co jest wynikiem o 8,56 proc. wyższym niż w analogicznym okresie przed rokiem. Nadal najpopularniejsze są motocykle marki Honda, drugą pozycję zajmuje Yamaha, a na trzecim miejscu jest BMW.

Ranking TOP10 marek motocykli w Polsce w pierwszej połowie bieżącego roku:

Honda - 5 099 Yamaha - 2 999 BMW - 2 245 QJ Motor - 1 398 Zontes - 962 Triumph - 941 CF Moto - 938 Kawasaki - 921 Junak - 900 Romet Motors - 865

Na rynku motorowerów prym wiodą polskie marki. Junak i Romet nie dają konkurencji żadnych szans

W czerwcu, w porównaniu z majem, liczba rejestracji nowych motorowerów wzrosła o 1 862 sztuki. Jeśli porównamy czerwiec 2025 do czerwca 2024, odnotujemy wzrost o 12,99 proc. W pierwszych sześciu miesiącach polscy klienci kupili i zarejestrowali 7 783 motorowery (+11,55 proc.). W tym segmencie mamy sporo powodów do zadowolenia, bo najpopularniejszą marką jest Junak z wynikiem 1 649 (+8,77 proc. r/r), a na drugiej pozycji znajduje się Romet Motors, sprzedając 1 496 egzemplarzy i odnotowując wzrost o 58,20 proc. w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku. Łączna liczba zarejestrowanych motorowerów przez te dwie polskie firmy jest większa niż pozostałych marek w pierwszej dziesiątce razem wziętych.

Romet RCR 125 to muskularnie wyglądający cruiser dla posiadaczy kat. B i A1. materiały prasowe

Ranking TOP10 marek motorowerów w Polsce w pierwszej połowie bieżącego roku:

Junak - 1 649 Romet Motors - 1 495 Znen - 1 201 Yiben - 624 Barton - 388 Fosti - 198 Vigorous - 191 Kymco - 189 Zhongneng - 114 Peugeot - 109

Gdzie produkowane są aktualnie motocykle Romet i Junak?

Obie marki kojarzą się ze złotym okresem rozwoju rynku jednośladów w Polsce, gdzie mieliśmy realną szansę stać się poważnym graczem na Starym Kontynencie. Motorowery i motocykle eksportowane były do innych krajów, jednakże dziś po tych czasach zostały już tylko wspomnienia. Pod polskimi nazwami kryją się modele, które albo w całości produkowane są w Chinach, albo nad Wisłą składane są z gotowych podzespołów, które przypłynęły z Państwa Środka. Chociaż prób rozpoczęcia produkcji w Polsce było już co najmniej kilka, nie powiodły się głównie ze względów ekonomicznych.

Polacy nadal chętnie sprowadzają używane jednoślady

Świetnie w Polsce mają się nie tylko nowe jednoślady, ale również sprowadzane z zagranicy. Tylko w czerwcu importowano 10 896 sztuk, co jest wynikiem o 5,1 proc. lepszym niż w tym samym miesiącu w 2024 r. W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku sprowadzono łącznie 58 506 używanych jednośladów, uzyskując wzrost o 5,97 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Concept AMG GT XX to zapowiedź nowego modelu. Ma niespotykane silniki i 1360 KM interia INTERIA.PL