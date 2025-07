5 lat więzienia za 150 km/h na ekspresówce. Rząd zatwierdził nowe przepisy

Kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia będzie groziła między innymi za przekroczenie dopuszczalnej prędkości co najmniej o połowę na autostradzie lub drodze ekspresowej albo co najmniej dwukrotnie na innej drodze oraz stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby.

Oznacza to, że więzienie - od 3 miesięcy do 5 lat - grozić będzie kierowcy, który jedzie np. autostradą z prędkością co najmniej 210 km/h., albo drogą ekspresową, przekraczając 180 km/h., jeśli jednocześnie rażąco narusza zasady bezpieczeństwa oraz zagraża swoim zachowaniem bezpieczeństwu innej osoby

Nowe rozwiązanie, zaproponowane przez rząd, zakłada też, że jeśli kierowca spowoduje wypadek śmiertelny albo doprowadzi do ciężkiego uszczerbku zdrowia innej osoby - będzie podlegał karze od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Kolejna zmiana to walka z kierowcami, którzy wsiadają za kierownicę pomimo wielokrotnie orzekanych zakazów prowadzenia pojazdów. Sąd jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie mógł warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej za naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów. W przypadku skazania za niestosowanie się do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów po wejściu zmian w życie sąd będzie mógł orzec dożywotni zakaz.

Nowe rozwiązania zakładają ponadto podniesienie dolnej granicy świadczenia pieniężnego, które orzekane jest obowiązkowo za niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów - z 5 tys. zł do 10 tys. zł. Co więcej sąd będzie mógł orzec konfiskatę pojazdu, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pijanych kierowców.