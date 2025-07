Przeciwnicy nowelizacji nie mają wątpliwości - to prezent dla deweloperów. Poseł Mirosław Suchoń (Polska 2050) ostrzega, że brak obowiązku budowy parkingów oznacza, że koszty i konsekwencje przerzucone zostaną na mieszkańców. Samochody będą parkować na ulicach, co pogłębi chaos w miejskim ruchu.

Wątpliwości budzi też fakt, że relacje między samorządami a deweloperami bywają bardzo bliskie, szczególnie w dużych miastach. Może to oznaczać, że gminy nie będą egzekwować budowy parkingów w ogóle, co tylko pogłębi deficyt miejsc postojowych.

Wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski przekonuje, że skutki zmian będą ograniczone. Rocznie w Polsce buduje się ok. 6 tys. budynków mieszkalnych, z czego tylko ok. 80 (1,5 proc.) powstaje na podstawie specustawy mieszkaniowej. Nowelizacja dotyczy właśnie tych przypadków. Zdaniem rządu, samorządy same najlepiej wiedzą, ile parkingów potrzeba - i to one powinny o tym decydować.