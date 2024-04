Spis treści: 01 Miejsce parkingowe i podatek od nieruchomości

02 Jakie stawki podatku za garaż i miejsce parkingowe w 2024 roku?

03 Podatek od miejsca parkingowego niezgodny z konstytucją. Będą zmiany w podatku od garaży

Podatek od nieruchomości dotyczy nie tylko budynków mieszkalnych, ale też np. garaży. Wysokość podatku zależy m.in. od wielkości garażu oraz jego statusu prawnego. O rażącej niesprawiedliwości mówić mogą właściciele miejsc parkingowych nieprzypisanych do mieszkania (z osobną księgą wieczystą). W ich przypadku podatek od miejsca parkingowego jest aż dziesięciokrotnie wyższy niż gdy miejsce postojowe traktowane jest jako część mieszkania. Wkrótce ma się to jednak zmienić.

Z garażami i prywatnymi miejscami parkingowymi we wspólnotach mieszkaniowych od wielu lat jest w Polsce kłopot. Kupujący mieszkania nie mają wpływu na decyzję dewelopera, która ma gigantyczny wpływ na koszty utrzymania samego garażu. Deweloper - realizując inwestycję - decyduje, czy sam garaż stanowić będzie część lokalu mieszkalnego (jako pomieszczenie przypisane do lokalu mieszkalnego), czy też osobną nieruchomość (z osobną księgą wieczystą). Z punktu widzenia nabywcy mieszkania i przypisanego do niego miejsca parkingowego różnica wydaje się błaha, ale jest ona kluczowa dla Urzędu Skarbowego.

Upraszczając - jeśli miejsce parkingowe stanowi część lokalu mieszkaniowego (bez odrębnej księgi wieczystej) wówczas stawka podatku jest taka sama jak dla mieszkania. Jeśli znajduje się w osobnej nieruchomości (np. garaż pod budynkiem traktowany jest jako oddzielna nieruchomość z własną księgą wieczystą), wówczas Urząd Skarbowy traktuje go jako lokal usługowy.

Jakie stawki podatku za garaż i miejsce parkingowe w 2024 roku?

W przypadku lokali mieszkaniowych stawka podatku od nieruchomości w 2024 roku wynosi maksymalnie 1,15 zł za metr kwadratowy powierzchni. Oznacza to, że właściciel przypisanego do mieszkania stanowiska parkingowego we wspólnym garażu podziemnym (będącym częścią lokalu mieszkaniowego) o powierzchni 18 metrów kwadratowych zapłaci od niego podatek w wysokości maksymalnie 20,7 zł rocznie. W przypadku gdy wielostanowiskowy garaż pod budynkiem ma osobną księgę wieczystą i traktowany jest jako osobna nieruchomość, stawka podatku jest wielokrotnie wyższa. Urząd Skarbowy traktuje taki "budynek" jako lokal usługowy, za który podatek w 2024 roku wynosi maksymalnie 11,17 zł od metra kwadratowego powierzchni. Za identyczne miejsce parkingowe o powierzchni 18 metrów kwadratowych zapłacimy więc nie 20,7 zł ale nawet ponad 201 zł.

Słowo "maksymalnie" wynika z faktu, że ostatecznie o wysokości podatku od nieruchomości na danym terenie decydują rady gmin (uchwała). W praktyce w zdecydowanej większości gmin stosowane są jednak maksymalne stawki określone przez władze centralne (rozporządzenie ministra finansów).

Wszystko wskazuje na to, że 2024 rok będzie ostatnim, gdy właściciele miejsc parkingowych z osobnymi księgami wieczystymi będą musieli zapłacić wyższą stawkę podatku za garaż. Przypominamy, że w wyroku z 18 października 2023 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że nierówne traktowanie właścicieli miejsc parkingowych jest sprzeczne z konstytucją. W sentencji wyroku przeczytać można było, że:

Podlegają one (miejsca postojowe) klasyfikacji według stawek przewidzianych dla budynków mieszkalnych, albowiem zaspokajają podstawowe potrzeby bytowe ludzi w zakresie zamieszkiwania. Bez względu na to, czy garaż stanowi nieruchomość odrębną do lokalu mieszkalnego, czy jest jedynie do niego przynależny, pełni tę samą funkcję.

Oznacza to, że - zdaniem sędziów Trybunału Konstytucyjnego - garaże podziemne lub miejsca postojowe stanowią "integralną" cześć mieszania i - bez względu na różnice formalne - powinny być opodatkowane w jednolity sposób.

W Ministerstwie Finansów prowadzone są prace w celu zdefiniowania na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości pojęcia "budowla". Ich celem jest wprowadzenie do ustawy autonomicznej definicji, która nie będzie odwoływała się do przepisów pozapodatkowych. informował w ostatnich dniach Rzecznik Praw Obywatelskich

Wiemy też, że resort podjął już prace nad doprecyzowaniem zasad opodatkowania garaży, których celem jest ujednolicenie opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych. Z opublikowanej właśnie odpowiedzi na pytania, jakie RPO wystosował do Ministerstwa Finansów, dowiadujemy się, że:

Z uwagi na roczny charakter wymiaru podatku od nieruchomości, a także mając na uwadze konieczność zapewnienia minimalnej vacatio legis, planuje się, że nowe regulacje, powinny zostać opublikowane najpóźniej do końca listopada bieżącego roku.