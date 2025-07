Planowane zakończenie remontu to wrzesień 2025 roku. Oznacza to, że kierowcy muszą być przygotowani na utrudnienia przez całe wakacje.

1 lipca rozpoczyna się pierwszy etap prac właściwych. W pierwszej kolejności z ruchu wyłączony zostanie odcinek od Miejsca Obsługi Podróżnych Dopiewo do okolic DHL za węzłem Dąbrówka w kierunku Piły. Poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że na tym etapie nie będzie możliwości zjazdu i wjazdu z węzła Dąbrówka w stronę Piły. Pojazdy zmierzające w stronę Piły będą kierowane na węzeł Ławica. Podkreślono również, że prace nie wpływają na dostępność MOP Dopiewo. Ciągle będzie on dostępny dla kierowców.

Na odcinku objętym pracami kierowcy będą poruszać się po jezdni w kierunku Wrocławia po jednym pasie w obu kierunkach. Na tym fragmencie obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h. W związku z tym drogowcy apelują do zmotoryzowanych o zwrócenie uwagi na wprowadzane oznakowanie i dostosowanie prędkości do warunków na drodze.

Planuje się, że każdy z czterech etapów prac między węzłami Tarnowo Podgórne i Poznań Zachód będzie trwał ok. trzy tygodnie. Zaznaczono jednak, że terminy realizacji prac uzależnione są od panujących warunków atmosferycznych. Od 7 lipca rozpocząć się ma kolejny etap prac, na jezdni wschodniej (w kierunku Piły). Jeśli prace będą wykonywane planowo, a pogoda będzie sprzyjać, remont ma zakończyć się we wrześniu 2025 r.

Droga ekspresowa S11 w przyszłości ma stanowić kluczowe połączenie na osi północ - południe. Po ukończeniu trasa będzie liczyć ponad 580 km (wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina będzie to blisko 620 km) i połączy leżący na Pomorzu Środkowym Kołobrzeg przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską, prowadząc od drogi ekspresowej S6 do autostrady A1 i krzyżując się kolejno z trasami S10, A2 i S8. Obecnie kierowcy mogą skorzystać z ok. 220 km tej trasy, wliczając w to wspólny przebieg z A2 oraz S6.