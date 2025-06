Dotychczas udostępniono 13,3 km trasy od węzła Widoma do węzła Mistrzejowice w Krakowie. Kolejnych 5 km drogi ekspresowej S7 jest w budowie. Jest to tzw. odcinek miejski, który będzie stanowił część obwodnicy Krakowa. Jak podaje GDDKiA, na stosunkowo krótkim fragmencie trasy, zaplanowano umieszczenie aż 29 obiektów inżynierskich takich, jak mosty, estakady i wiadukty. Stanowi to imponującą liczbę w porównaniu do 34 obiektów umieszczonych na otwartym, zdecydowanie dłuższym odcinku drogi.