Inwestycję zrealizuje firma Budimex w systemie "Projektuj i buduj". Wartość kontraktu to około 440,6 mln zł brutto.

Budowa S17 - co obejmuje zakres prac?

drogi do obsługi ruchu lokalnego,

Równolegle zaplanowano również rozbudowę drogi krajowej nr 74. Między granicą Zamościa a węzłem Zamość Wschód zostanie ona przebudowana na długości 1,7 km. Natomiast na odcinku od tego węzła do Jarosławca (1,8 km) powstanie zupełnie nowy fragment DK74, omijający zabudowania. To rozwiązanie pozwoli uniknąć wyburzeń kilkunastu budynków i wyprowadzi ruch poza centrum miejscowości.

Wydana decyzja ZRID to nie tylko formalność - to także konkretny sygnał dla wykonawcy, że może rozpocząć prace w terenie po przekazaniu placu budowy. Decyzja określa granice nieruchomości przeznaczonych do przejęcia pod inwestycję i uruchamia proces odszkodowawczy.