Miejsce to zostało wytypowane przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do przeprowadzenia badań jeszcze na etapie przygotowania dokumentacji dla tej inwestycji.

Prace w terenie rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku, a ostatnio archeolodzy znaleźli m. in. cios mamuta oraz fragment miednicy, który należał do mamuta lub słonia leśnego. Szczątki te zostały podjęte we współpracy z naukowcami z UMCS w Lublinie (z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku oraz Instytutu Archeologii) i przekazane do dalszych badań.