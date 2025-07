Choć e-TOLL przestał obowiązywać dla pojazdów do 3,5 tony już 1 lipca 2023 r., to kary za wcześniejsze przejazdy bez opłaty nadal są wysyłane. Według Ministerstwa Finansów, do 20 czerwca 2025 r. do Izby Administracji Skarbowej w Łodzi przekazano około 333 tys. informacji o naruszeniach.