Alpine A110 R, czyli auto z silnikiem 1.8 za 600 tys. zł. Jest doskonałe

Chociaż era spalinowej motoryzacji najprawdopodobniej nie zakończy się tak szybko, jak prorokowano jeszcze kilka lat temu, to z rynku niemal całkowicie zniknęły klasyczne samochody sportowe o analogowym charakterze. Producenci coraz bardziej dociskani normami spalin albo z nich całkowicie rezygnują, albo inwestują w zelektryfikowane napędy. Nadal jest jednak na rynku samochód prawdziwie sportowy, bezkompromisowy i wywołujący nostalgiczne refleksje nad tym, jak wspaniała potrafiła być motoryzacja jeszcze kilka lat temu. Mowa o Alpine A110 R.

Alpine A110 R to zestrojona z myślą o torowej jeździe odmiana francuskiego modelu
Alpine A110 R to zestrojona z myślą o torowej jeździe odmiana francuskiego modeluDariusz SobolewskiINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Alpine A110 R wygląda niczym samochód wyścigowy
  2. Wnętrze A110 R wyróżnia się kubełkowymi fotelami
  3. Jakie są dane techniczne Alpine A110 R?
  4. Ile kosztuje Alpine A110 R?

Debiutujące w 2017 roku Alpine A110 było samochodem niezwykle odważnym. Francuzi zdecydowali się wskrzesić swoją wyjątkową markę, odwołując się do jej najlepszych tradycji, a więc tworząc niezwykle lekkie i zwinne sportowe coupe, będące współczesną interpretacją A110 z roku 1963. Pamiętam, że testując je po raz pierwszy, byłem pod dużym wrażeniem tego, jak świetnie udało się połączyć purystyczny charakter auta z przyjaznością w codziennym użytkowaniu. A110 nie było tak bezkompromisowe i momentami męczące jak Alfa Romeo 4C (która nie miała nawet wspomagania kierownicy), a jednocześnie bardziej purystyczne i lekkie niż Porsche Cayman.

Dzisiaj Cayman znika już z rynku (dostępny jest tylko w torowej wersji GT4 RS), a o Alfie Romeo 4C mało kto już pamięta (produkcję zakończono w 2020 roku). Tymczasem Alpine A110 nadal jest dostępne i choć jego staży rynkowy także dobiega końca (w przyszłym roku mamy zobaczyć elektrycznego następcę), to w ofercie znajdziemy nadal szeroką gamę odmian w tym tą najbardziej bezkompromisową, czyli testowaną A110 R.

Czerwony samochód sportowy poruszający się z dużą prędkością po torze wyścigowym otoczonym barierkami i zielenią
Alpine A110 R zwraca uwagę karbonowym pakietem aerodynamicznym w tym spojlerem na tylnej klapieINTERIA.PL

Alpine A110 R wygląda niczym samochód wyścigowy

Nowoczesne samochody w stylu retro zwykle wolniej starzeją się od współczesnych projektów, a najlepszym na to dowodem jest A110. Choć auto na przestrzeni lat poddano kilku drobnym modyfikacjom, jego wygląd pozostał niezmieniony. Mimo to francuski sportowiec nadal prezentuje się doskonale i bardzo przyciąga wzrok na ulicy. Pomaga w tym bez wątpienia także fakt, że pomimo długiego rynkowego stażu, spotkanie go na ulicy jest niezwykle trudne, przez co auto nie miało się jak opatrzeć.

Tym większe wrażenie robiła, gdzie tylko się pojawiła, testowana wersja A110 R. Mierzące zaledwie 426 cm długości i 125 cm wysokości filigranowe coupe z karbonowym pakietem aerodynamicznym, a także karbonową maską dachem i osłoną zastępującą tylną szybę, prezentował się jak samochód wyścigowy, który jakimś cudem uzyskał homologację drogową.

Czerwony sportowy samochód jadący z dużą prędkością po asfaltowym torze, otoczony rozmytym, zielonym tłem drzew i metalową barierką ochronną.
A110 nadal prezentuje się doskonale i ma sylwetkę prawdziwego sportowcaDariusz SobolewskiINTERIA.PL

Wnętrze A110 R wyróżnia się kubełkowymi fotelami

Wrażenie to nie znikało po otworzeniu drzwi. Wręcz przeciwnie - wystarczy jeden rzut oka na kubełkowe fotele. To określenie bywa teraz nadużywane i stosowane pod adresem dowolnych foteli ze zintegrowanymi zagłówkami. Natomiast te zastosowane w A110 R zbudowano jak prawdziwe, wyczynowe kubełki - na metalowym stelażu osadzono mocno wyprofilowaną skorupę wykonaną z cienkiego włókna węglowego. Do niej zaś przymocowano cienkie poduszki, mające stanowić namiastkę komfortu (takie sprawiają wrażenie, ale w praktyce okazują się zaskakująco wygodne).

Wnętrze sportowego samochodu z wyraźnie widocznymi, czerwonymi kubełkowymi fotelami wykończonymi czarnymi akcentami i pasami bezpieczeństwa, elementy kokpitu oraz drzwi pokryte ciemnymi panelami
Kubełkowe fotele Sabelt z sześciopunktowymi pasami bezpieczeństwa to wyróżnik A110 RDariusz SobolewskiINTERIA.PL

Jak na auto wyścigowe przystało, znajdziemy tu też sześciopunktowe pasy bezpieczeństwa. Co jednak zaskakujące innych pasów tu nie ma. Zwykle takie samochody nadal są wyposażone w klasyczne pasy, zaś z szelek można korzystać tylko poza drogami publicznymi. Jednak te zastosowane przez Alpine najwyraźniej spełniły wymogi homologacyjne - mają nawet czujniki zapięcia.

Wnętrze nowoczesnego samochodu sportowego z widocznym logo Alpine na kierownicy, cyfrowym zestawem wskaźników, ekranem multimedialnym, sportowymi fotelami i wykończeniem alcantarą z czerwonymi akcentami.
Deska rozdzielcza A110 R jest taka sama jak w pozostałych odmianach. Deskę rozdzielczą obito alcantarąDariusz SobolewskiINTERIA.PL

Poza tym jednak wnętrze wygląda tak samo, jak w bardziej cywilnych odmianach A110 i niezmienione od premiery modelu. Cyfrowe zegary z trzema trybami wyświetlania wskazań (zależnie od wybranego trybu jazdy) nadal mogą się podobać, ale gorsze wrażenie robi 7-calowy ekran multimediów. Nieduży rozmiar, szeroka ramka oraz wygląd menu dobitnie pokazują, jak wiele zmieniło się w tej kwestii na przestrzeni ostatnich lat. Na szczęście system obsługuje Android Auto oraz Apple CarPlay i to bezprzewodowo. Sporym plusem w dzisiejszych czasach jest natomiast tradycyjny panel do obsługi klimatyzacji.

Panel sterowania samochodu z nowoczesnym ekranem dotykowym wyświetlającym radio oraz nawigację, poniżej przyciski do obsługi funkcji pojazdu, klimatyzacja z pokrętłami regulującymi temperaturę i nawiew.
7-calowy ekran multimediów nie zmienił się od premiery modelu, ale na szczęście obsługuje Android Auto i Apple CarPlay. Poniżej prosty panel klimatyzacji automatycznejDariusz SobolewskiINTERIA.PL

Niezmiennie pozytywne wrażenie robi lewitująca konsola centralna z szeregiem przełączników (między innymi startera, skrzyni biegów oraz do szyb), pod którą umieszczono półkę z łączami USB oraz tabliczką informującą o numerze naszego egzemplarza. Niestety nie znajdziemy w kabinie ani schowka przed pasażerem, ani kieszeni w drzwiach. Można jedynie dopłacić 2700 zł do "pakietu schowki" obejmującego głównie niewielką torbę, umieszczoną pośrodku za fotelami.

Kokpit sportowego samochodu z wyraźnie widoczną konsolą środkową wykonaną z włókna węglowego, sportowymi fotelami pokrytymi czerwonym materiałem i detalami o wysokiej jakości wykończenia.
Lewitująca konsola w A110 nadal wygląda bardzo dobrze. Znalazły się na niej najważniejsze przełączniki (w tym wybierak dwusprzęgłowej skrzyni), a wykończono ją alcantarą, karbonem i szczotkowanym aluminium.Dariusz SobolewskiINTERIA.PL

Trzeba także pogodzić się z tym, że fotel kierowcy ma jedynie regulację wzdłużną, zaś ten pasażera przymocowany jest na stałe. Przez brak tylnej szyby nie ma także lusterka wstecznego (niestety nie zdecydowano się na zastosowanie lusterka cyfrowego, które Renault stosuje wszak w swoich dostawczakach).

Czerwony sportowy samochód Alpine A110 S na torze wyścigowym, widok z tyłu, samochód stoi przy krawężniku toru, podkreślone sportowe detale takie jak spoiler, dyfuzor oraz czarne felgi, dach częściowo pokryty czarnym malowaniem.
A110 R zamiast tylnej szyby ma pokrywę z włókna węglowego. Potęguje to torowy charakter samochodu, ale jest mało praktyczneDariusz SobolewskiINTERIA.PL

Warto pochwalić natomiast to, że klasyczne uchwyty na drzwiach zastąpiono długimi i szerokimi pasami. Dzięki temu nawet jeśli zapniecie i dociągniecie szelki zanim zamkniecie drzwi (co jest częstym błędem wśród osób nieprzywykłych do takich pasów), to i tak bez problemu do nich sięgniecie.

Wnętrze czerwonych drzwi samochodu sportowego z czarnymi wstawkami i widocznym czerwonym paskiem do zamykania drzwi, chromowaną klamką oraz głośnikiem umieszczonym w dolnej części panelu.
Czerwone taśmy pełnią rolę uchwytów i pozwalają zamknąć drzwi nawet jeśli zapięliśmy już szelkiDariusz SobolewskiINTERIA.PL

Jakie są dane techniczne Alpine A110 R?

Alpine A110R napędzane jest dobrze znanym silnikiem 1.8 TCe o mocy 300 KM, a więc takim samym jak w większości odmian modelu. W aucie ważącym zaledwie 1082 kg (o 34 kg mniej od "cywilnej" odmiany) naprawdę nie trzeba więcej, co zresztą potwierdzają osiągi. 300-konne A110 rozpędzają się do 100 km/h w 4,2 s, zaś odmiana R w zaledwie 3,9 s. W trybie Normal nie narzuca się ze swoimi możliwościami, ale gdy przejdziemy na tryb Sport i mocniej wciśniemy gaz, na jaw wychodzi narowista natura A110 R. Centralnie umieszczony silnik błyskawicznie wkręca się na obroty, a pozbycie się wygłuszenia silnika pozwala cieszyć się jego mechanicznym zawodzeniem.

Cyfrowy panel zegarów samochodu z wyraźnym licznikiem kilometrów, informacjami o prędkości, temperaturze, poziomie paliwa oraz ikonami systemów wspomagania jazdy.
Wirtualne zegary w trybie torowym na pierwszym miejscu stawiają widok obrotomierzaDariusz SobolewskiINTERIA.PL

Wtóruje mu opcjonalny wydech Akrapovica, który brzmi bardzo rasowo i nie szczędzi "popcornu" po każdej redukcji biegu lub odpuszczeniu nogi z gazu. Wystarczy nawet delikatne muśnięcie prawej stopy, by wywołać ten efekt, niezależnie od prędkości. Jeżdżąc współczesnymi samochodami można było zapomnieć, że kiedyś, podobne doznania dźwiękowe oferowało naprawdę sporo modeli. Dziś takie efekty są nie do pomyślenia, nawet w przypadku aut, które także można wyposażyć opcjonalny sportowy wydech.

Podwójny wydech sportowego samochodu z wykończeniem z włókna węglowego, widoczny na tle asfaltowej drogi, światło odbija się od czerwonego lakieru nadwozia.
Opcjonalny wydech Akrapovica brzmi doskonale, ale wymaga dopłaty 17 400 złDariusz SobolewskiINTERIA.PL

Podczas jady po zwykłych drogach Alpine A110 R potrafi dać naprawdę dużo frajdy, choć oczywiście trzeba być gotowym na ograniczony komfort. Na torze z kolei można się poczuć niemal jak w prawdziwym samochodzie przygotowanym do wyścigów. Niewielkie rozmiary, lekkość i wyważenie z akcentem na tył (proporcje to 44:56), a w konsekwencji niezwykła zwinność A110 R są źródłem wyjątkowej frajdy. Auto prowadzi się wyjątkowo precyzyjnie i ma ogromne pokłady przyczepności. O tyle zaskakujące, że niezbyt szerokie opony (215/40 z przodu oraz 245/40 z tyłu) sugerowałyby raczej, że auto będzie łatwo traciło przyczepność. Niewielka masa własna oraz bardzo niskie nadwozie robią jednak swoje.

Czerwony samochód sportowy jadący z dużą prędkością po zakręcie toru wyścigowego, w otoczeniu zieleni lasu i barier ochronnych.
Każde Alpine A110 prowadzi się doskonale, a wersja R ma obniżone o 10 mm zawieszenie, które jest też o 10 proc. bardziej sztywneDariusz SobolewskiINTERIA.PL

Kierowcy z dużym doświadczeniem docenią także możliwość nie tylko częściowego uśpienia kontroli trakcji oraz stabilności, ale także całkowitego ich wyłączenia. Wtedy A110 R potrafi z gracją zarzucać tyłem, a przy tym bardzo łatwo jest je kontrolować. Niestety podczas sportowej jazdy daje o sobie znać poważny minus - łopatki za kierownicą są niewielkie i nie poruszają się razem z nią. Powoduje to konieczność przesuwania dłoni po kierownicy lub nawet odrywania jej na moment, aby zmienić przełożenie.

Czerwony sportowy samochód Alpine A110 jadący dynamicznie po zakręcie asfaltowej drogi otoczonej zielenią; dobrze widoczna rejestracja i detale aerodynamiczne pojazdu.
Pakiet aerodynamiczny A110 R zapewnia dodatkowe 29 kg docisku, ale jednocześnie obniżono opory powietrza, co pozwoliło na zwiększenie prędkości maksymalnej do 285 km/hDariusz SobolewskiINTERIA.PL

Ile kosztuje Alpine A110 R?

Kiedy po raz pierwszy testowałem Alpinę A110 w 2018 roku, kosztowała ona 234 tys. zł za wersję z silnikiem o mocy 252 KM (jedynym wtedy dostępnym). Obecnie cennik otwiera kwota 294 tys. zł, a za 300-konną odmianę GTS z bogatszym wyposażeniem musimy zapłacić już 365 tys. zł. Nie jest to mało jak za tak małe auto z niewielkim silnikiem, ale i tak niewiele w porównaniu z testowaną odmianą.

Za Alpine A110 R trzeba zapłacić przynajmniej 566 tys. zł, a widoczny na zdjęciach egzemplarz kosztował 592 tys. zł. Kwota zawrotna, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę, iż jest to auto, z którego nie będziemy korzystać na co dzień.

Czerwony sportowy samochód z czarnym dachem i maską stoi zaparkowany na asfaltowej drodze, w tle widać fragmenty zieleni i suchej trawy.
Alpine A110 R prezentuje się doskonale, szczególnie gdy pokryte jest wyrazistym kolorem, kontrastującym z karbonowymi dodatkamiDariusz SobolewskiINTERIA.PL

Nie chodzi tylko o twarde zawieszenie, czy konieczność jazdy w szelkach (nie jest to uciążliwe, zakładając, że nie zamieniamy się z kimś za kierownicą, albo nie wozimy różnych pasażerów). To także kwestia niewielkiego prześwitu oraz karbonowych dodatków, które łatwo uszkodzić podjeżdżając nawet pod niewielki krawężnik.

    Nie pomaga też fakt, że choć auto ma dwa bagażniki, to oba niewielkie. Przedni jest do tego dość płytki, zaś tylny bardzo nieforemny, ma niewielki otwór i przewozić można w nim tylko rzeczy, którym nie przeszkadza podróżowanie w wysokiej temperaturze.

    otwarty bagażnik czerwonego samochodu Alpine A110 z widoczną czarną torbą w środku i logo marki na brzegu bagażnika
    Tylny bagażnik Alpine A110 ma tylko 100 l pojemności, niewielki otwór i nieregularny kształtDariusz SobolewskiINTERIA.PL

    Trudno też zapomnieć o fakcie, że bak ma zaledwie 45 l, więc nawet jeżdżąc w miarę spokojnie zasięg wynosi zwykle poniżej 400 km. Dalsze podróże odmianą R są też nieco męczące z uwagi na głośność napędu, która daje o sobie znać na drogach szybkiego ruchu. Doskwiera także brak wstecznego lusterka, utrudniający obserwację sytuacji za samochodem.

    Czerwony sportowy samochód stoi na torze wyścigowym pod sygnalizacją świetlną, nad pojazdem widoczny jest zestaw czerwonych świateł charakterystycznych dla startów wyścigowych, w tle las i błękitne niebo z lekkim zachmurzeniem.
    Alpine A110 R najlepiej czuje się na torzeDariusz SobolewskiINTERIA.PL

    Z jednej więc strony kwota, jaką życzy sobie Alpine za A110 R jest bardzo duża, ale z drugiej samochód ten nie ma konkurencji. Podobny charakter ma Porsche 718 Cayman GT4 RS,, ale gra on w innej lidze mocowej (500 KM) i cenowej (823 tys. zł). Jedyną alternatywą jest więc… A110 w mniej bezkompromisowych wersjach. One również świetnie sprawdzają się na torze, ale łatwiej o nich pomyśleć jak o autach, którymi można jeździć też na co dzień. Do nich też można dokupić pakiet karbonowy, kubełkowe fotele (ale ze zwykłymi pasami) i wydech Akrapovica.

    Czerwony sportowy samochód stoi na torze wyścigowym obok żółtego budynku z trybunami i światłami sygnalizacyjnymi, w tle widoczne drzewa i niebieskie niebo.
    Alpine A110Dariusz SobolewskiINTERIA.PL

    Alpine A110 R - dane techniczne

    Dane techniczne
    Silnik
    R4, t. benzynowy
    Pojemność
    1798 ccm
    Moc
    300 KM (6300 obr./min)
    Maksymalny moment obrotowy
    340 Nm (2400-6000 obr./min)
    Skrzynia biegów
    7b dwusprzęgłowa
    Napęd
    na tył
    Osiągi
    Przyspieszenie 0-100 km/h
    3,9 s
    Prędkość maksymalna
    285 km/h
    Średnie spalanie
    6,8 l/100 km
    Wymiary
    Długość
    4256 mm
    Szerokość
    1798 mm
    Wysokość
    1252 mm
    Rozstaw osi
    2420 mm
    Masa własna
    1082 kg
    Pojemność bagażnika (p/t)
    96/100 l
    Cena
    566 tys. zł
    Czerwony samochód sportowy zaparkowany przed budynkiem toru wyścigowego Tor Kielce z wyraźnym napisem na żółto-czerwonej elewacji oraz flagami reklamowymi na tle. Słoneczna pogoda i puste trybuny podkreślają motoryzacyjny klimat.
    Alpine A110 RDariusz SobolewskiINTERIA.PL
    Czerwony sportowy samochód jadący dynamicznie po krętej asfaltowej drodze w lesie, w tle drzewa i rozmazany asfalt podkreślający ruch pojazdu
    Alpine A110 RDariusz SobolewskiINTERIA.PL
    Czerwony sportowy samochód jadący z dużą prędkością po asfaltowym torze, wokół gęste drzewa oraz bariera ochronna, samochód wyróżnia się aerodynamicznym kształtem i czarnymi elementami nadwozia.
    Alpine A110 RDariusz SobolewskiINTERIA.PL
    Czerwony sportowy samochód Alpine A110 z czarnymi elementami karoserii pokonuje zakręt na torze wyścigowym, w tle widoczne są bariery z opon oraz zieleń lasu.
    Alpine A110 RDariusz SobolewskiINTERIA.PL
    Jasnoczerwony sportowy samochód z reflektorami LED ustawiony na asfaltowej drodze, otoczony drzewami i zielenią, z niebieskim niebem i delikatnymi chmurami w tle.
    Alpine A110 RDariusz SobolewskiINTERIA.PL
    Czerwony sportowy samochód z widocznym przednim kołem o czarnych, wieloramiennych felgach na tle asfaltowej drogi i zieleni.
    Alpine A110 RDariusz SobolewskiINTERIA.PL
    Czerwony samochód sportowy Alpine A110S z dużym tylnym spojlerem stoi na drodze, w otoczeniu zieleni i drzew, widok z tyłu skupia się na układzie wydechowym i rejestracji pojazdu.
    Alpine A110 RINTERIA.PL
    Czerwony sportowy samochód marki Alpine A110R z polską tablicą rejestracyjną, widok z tyłu z wyraźnym spojlerem i odbiciem otoczenia w karoserii, w tle drzewa i metalowa bariera ochronna.
    Alpine A110 RDariusz SobolewskiINTERIA.PL
    Przód czerwonego samochodu sportowego z otwartą maską, pod którą znajduje się pusty bagażnik umieszczony z przodu pojazdu.
    Alpine A110 RDariusz SobolewskiINTERIA.PL
    Sportowa kabina samochodu z wyprofilowanym czerwonym fotelem kubełkowym, kierownicą z logo i nowoczesną deską rozdzielczą wyposażoną w ekran dotykowy oraz wieloma przyciskami sterującymi.
    Alpine A110 RDariusz SobolewskiINTERIA.PL
    Cyfrowy zestaw wskaźników samochodu sportowego z widocznym kierownicą, wyświetlaczami prędkości, obrotów silnika, temperatury oraz poziomu paliwa, tło rozmyte i nieodciągające uwagi od panelu kontrolnego.
    Alpine A110 RDariusz SobolewskiINTERIA.PL
    Wyświetlacz samochodowy prezentuje dane telemetryczne, takie jak prędkość, moc, moment obrotowy, przepustnica i hamulce, z wyraźnie oznaczonymi wartościami liczbowymi na niebieskim tle. Wokół ekranu znajdują się przyciski sterujące funkcjami pojazdu.
    Alpine A110 RDariusz SobolewskiINTERIA.PL
    Czerwony samochód z widocznym progiem bocznym wykonanym z włókna węglowego, na którym znajduje się napis 'DO NOT WALK', zaparkowany na szaro-białej nawierzchni asfaltowej.
    Alpine A110 RDariusz SobolewskiINTERIA.PL
    Skrzydło aerodynamiczne wykonane z włókna węglowego zamocowane na tylnej części czerwonego samochodu sportowego z wyraźnie widocznymi wspornikami aluminiowymi.
    Alpine A110 RDariusz SobolewskiINTERIA.PL
    Centralny panel samochodu z widoczną tabliczką znamionową A110 R, dwoma gniazdami USB i detalami wnętrza pojazdu sportowego.
    Alpine A110 RDariusz SobolewskiINTERIA.PL
