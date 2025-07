To miał być zwykły egzamin teoretyczny na prawo jazdy w konińskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Okazało się, że na sali egzaminacyjnej pojawił się intruz, który nie powinien się tam znaleźć. Egzaminator dopatrzył się nieprawidłowości po kontroli tożsamości egzaminowanych osób. Na miejsce wezwano policję.

Egzaminator jest zobowiązany, zgodnie z przepisami, do skrupulatnego sprawdzenia dokumentu tożsamości

Podczas kontroli osób przystępujących do egzaminu teoretycznego ujawniono, że jeden z uczestników posługuje się cudzym paszportem.

Egzaminator, po prostu trzymając w ręce ten dokument, porównując zdjęcie, stwierdził, że to jest nie ta osoba

Informacja o incydencie dotarła do Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie, który podjął decyzję o wezwaniu policji. Mężczyzna, który próbował dostać się na egzamin, znajdował się w tym czasie na terenie ośrodka i oczekiwał wraz z pracownikami na przyjazd funkcjonariuszy.

Mężczyzna ten miał cofnięte uprawnienia, dlatego poprosił swojego kolegę o to, żeby poszedł za niego na ten egzamin

Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty w związku z ujawnionym incydentem. Mieszkaniec Poznania jest podejrzany o popełnienie przestępstwa polegającego na usiłowaniu wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, polegającego na podaniu się za inną osobę w celu przystąpienia do egzaminu oraz posłużenia się cudzym dokumentem tożsamości. Obywatel Tadżykistanu odpowie z kolei za pełnomocnictwo do powyższego przestępstwa. Teraz obu mężczyznom grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.