Bentley EXP 15. Olbrzym bez V8, ale z wielkim grillem i wnętrzem jak z jachtu

Jak może wyglądać luksusowa limuzyna przyszłości, gdy silnik V8 odchodzi do historii? Bentley pokazuje swoją odpowiedź – to koncepcyjny model EXP 15. Choć nie trafi do sprzedaży, to wiele elementów zdradza kierunek, w jakim zmierza marka.