Czy ograniczenie prędkości obowiązuje tylko na progu zwalniającym?

Przed progami zwalniającymi często umieszczany jest znak ograniczający prędkość - zwykle do 20-30 km/h. Część kierowców wysnuła z tego wniosek, że ograniczenie prędkości dotyczy tylko progu zwalniającego lub że jest prędkość z jaką możemy bezpiecznie pokonać próg. Zaś po jego przejechaniu można od razu dodać gazu.

Czy ograniczenie prędkości dotyczy tylko progu zwalniającego?

Powyższe przypuszczenia są całkowicie błędne. Ograniczenie prędkości zawsze należy traktować tak samo i nie ma żadnych specjalnych zasad, gdy taki znak jest na tym samym słupie, co znak ostrzegający przed progiem zwalniającym. Ograniczenie prędkości zawsze obowiązuje do najbliższego skrzyżowania lub do odwołania zakazu.

Co oznacza ograniczenie prędkości przed progiem zwalniającym?

Powyższe zasada wynika z art. 32 pkt. 2 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które stanowi:

Jeżeli zakaz wyrażony przez znaki (...) B-33 nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

Nie należy sugerować się tym, że znak ograniczenie prędkości umieszczony jest razem ze znakiem ostrzegającym o progu zwalniającym. Nie istnieje przepis, który określałby specyficzny zakres obowiązywania ograniczenia prędkości w przypadku progów zwalniających. Jednoznacznie określa to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. IISA/Ke386/16 z dnia 28.06.2016 r.):

Znak A-11a "próg zwalniający" ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów. Nie sposób zatem przyjąć, że zamiarem organizatora ruchu w zamontowaniu progów było powodowanie sytuacji, w której pojazdy będą przyspieszać po przejechaniu progu i hamować przed kolejnym progiem.

Gdzie stosuje się progi zwalniające?

Progi zwalniające stosuje się w celu spowolnienia ruchu pojazdów na szczególnie niebezpiecznym odcinku drogi, a nie na samym progu. Zasadniczym błędem wielu kierowców jest więc natychmiastowe przyspieszanie po minięciu jednego progu i hamowaniu przy następnym.

