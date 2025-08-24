Jechał motocyklem po Polsce pijąc wino. Wydmuchał 2 promile

Wiktor Seredyński

Ten motocyklista postanowił wybrać się ze stolicy Dolnego Śląska do Mińska Mazowieckiego, jednakże jego styl jazdy wzbudził podejrzenia innego uczestnika ruchu drogowego. Policjanci zatrzymali kierującego jednośladem, który miał ponad 2 promile alkoholu we krwi.

Ponad 2 promile alkoholu w organizmie i 400 km do przejechania. Policjanci zatrzymali pijanego motocyklistę.
W skrócie

  • Motocyklista z ponad 2 promilami alkoholu został zatrzymany przez policję na trasie z Wrocławia do Mińska Mazowieckiego.
  • W trakcie podróży spożywał wino i z powodu upojenia zabłądził, zmieniając trasę w kierunku Gliwic.
  • Za prowadzenie pojazdu po alkoholu grozi mu do 3 lat więzienia, grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.
W zdecydowanej większości przypadków motocykliści odwiedzają znane europejskie trasy. Prym wiedzie Route des Grandes Alpes, rumuńska Transalpina i droga Transfogaraska, znajdująca się w Austrii Großglockner-Hochalpenstraße, czy prawdziwa mekka wszystkich fanów dwóch kółek, czyli Passo dello Stelvio. Ten mężczyzna postanowił odbyć podróż szlakiem polskich winnic i nie mówię o trasie Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu czy Sandomierskim Szlaku Winiarskim.

W czasie podróży kupił butelkę wina, którą wypił. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie

19 sierpnia jeden z kierujących złożył zawiadomienie dotyczące podejrzanie poruszającego się motocyklisty. Około godziny 19.00 na wysokości miejscowości Płużniczka w województwie opolskim, funkcjonariusze zatrzymali do kontroli podróżującego motocyklem marki Honda. Policjanci skontrolowali trzeźwość 58-letniego kierującego, a wynik badania potwierdził przypuszczenia zgłaszającego - mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Motocyklista przyznał, że wyruszył w trasę z Wrocławia i zamierzał dojechać do Mińska Mazowieckiego. Obie miejscowości - według wskazań Google Maps - dzieli 388 km, jednakże 58-latek ze względu na stan upojenia pomylił drogi, w wyniku czego jechał w kierunku Gliwic. Mężczyzna przyznał, że w czasie podróży zakupił butelkę wina, które systematycznie spożywał.

Granatowy motocykl turystyczny ustawiony na poboczu asfaltowej drogi, w tle rozmyte drzewa i spokojny krajobraz wiejski.
58-latek pomylił drogę. Policjantów zawiadomili inni użytkownicy ruchu drogowego.KMP w GliwicachPolicja

Chciał motocyklem przejechać przez pół Polski mając 2 promile alkoholu we krwi. Teraz grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności

Z miejsca zatrzymania - czyli miejscowości Płużniczka - do celu mężczyzna miał jeszcze 341 km wybierając optymalną trasę, a z Wrocławia przejechał już niespełna 150 km. Na szczęście jeden z kierujących zauważył podejrzany styl jazdy i zawiadomił policjantów, którzy zatrzymali pijanego kierowcę.

Kierujący jednośladem został zatrzymany i noc spędził w izbie wytrzeźwień, a motocykl został odholowany na policyjny parking. Mężczyźnie grozi teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz wysoka grzywna.

Każdego dnia policjanci zatrzymują 250 pijanych kierowców

Policjanci prowadzą wzmożone kontrole trzeźwości wśród zmotoryzowanych, których w minionym roku było ponad 16 mln. W ich wyniku zatrzymano ponad 93 tys. kierowców pod wpływem alkoholu, co oznacza, że każdego dnia takich przypadków było 250. Niezwykle cieszy fakt, że w ostatnim czasie uczestnicy ruchu drogowego zdecydowanie reagują na podejrzane zachowania innych kierowcó na drodze, zgłaszając je pod numerem alarmowym 112. W 2024 r. pijani kierowcy doprowadzili do 1201 wypadków, w których śmierć poniosło 151 osób, a 1428 zostało rannych.

