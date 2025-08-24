W skrócie Motocyklista z ponad 2 promilami alkoholu został zatrzymany przez policję na trasie z Wrocławia do Mińska Mazowieckiego.

W trakcie podróży spożywał wino i z powodu upojenia zabłądził, zmieniając trasę w kierunku Gliwic.

Za prowadzenie pojazdu po alkoholu grozi mu do 3 lat więzienia, grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.

W zdecydowanej większości przypadków motocykliści odwiedzają znane europejskie trasy. Prym wiedzie Route des Grandes Alpes, rumuńska Transalpina i droga Transfogaraska, znajdująca się w Austrii Großglockner-Hochalpenstraße, czy prawdziwa mekka wszystkich fanów dwóch kółek, czyli Passo dello Stelvio. Ten mężczyzna postanowił odbyć podróż szlakiem polskich winnic i nie mówię o trasie Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu czy Sandomierskim Szlaku Winiarskim.

W czasie podróży kupił butelkę wina, którą wypił. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie

19 sierpnia jeden z kierujących złożył zawiadomienie dotyczące podejrzanie poruszającego się motocyklisty. Około godziny 19.00 na wysokości miejscowości Płużniczka w województwie opolskim, funkcjonariusze zatrzymali do kontroli podróżującego motocyklem marki Honda. Policjanci skontrolowali trzeźwość 58-letniego kierującego, a wynik badania potwierdził przypuszczenia zgłaszającego - mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Motocyklista przyznał, że wyruszył w trasę z Wrocławia i zamierzał dojechać do Mińska Mazowieckiego. Obie miejscowości - według wskazań Google Maps - dzieli 388 km, jednakże 58-latek ze względu na stan upojenia pomylił drogi, w wyniku czego jechał w kierunku Gliwic. Mężczyzna przyznał, że w czasie podróży zakupił butelkę wina, które systematycznie spożywał.

58-latek pomylił drogę. Policjantów zawiadomili inni użytkownicy ruchu drogowego. KMP w Gliwicach Policja

Chciał motocyklem przejechać przez pół Polski mając 2 promile alkoholu we krwi. Teraz grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności

Z miejsca zatrzymania - czyli miejscowości Płużniczka - do celu mężczyzna miał jeszcze 341 km wybierając optymalną trasę, a z Wrocławia przejechał już niespełna 150 km. Na szczęście jeden z kierujących zauważył podejrzany styl jazdy i zawiadomił policjantów, którzy zatrzymali pijanego kierowcę.

Kierujący jednośladem został zatrzymany i noc spędził w izbie wytrzeźwień, a motocykl został odholowany na policyjny parking. Mężczyźnie grozi teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz wysoka grzywna.

Każdego dnia policjanci zatrzymują 250 pijanych kierowców

Policjanci prowadzą wzmożone kontrole trzeźwości wśród zmotoryzowanych, których w minionym roku było ponad 16 mln. W ich wyniku zatrzymano ponad 93 tys. kierowców pod wpływem alkoholu, co oznacza, że każdego dnia takich przypadków było 250. Niezwykle cieszy fakt, że w ostatnim czasie uczestnicy ruchu drogowego zdecydowanie reagują na podejrzane zachowania innych kierowcó na drodze, zgłaszając je pod numerem alarmowym 112. W 2024 r. pijani kierowcy doprowadzili do 1201 wypadków, w których śmierć poniosło 151 osób, a 1428 zostało rannych.

