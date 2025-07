Co oznacza skrót LwG?

Najbardziej rozpoznawalnym gestem w świecie jednośladów jest LwG - "lewa w górę". To klasyczne pozdrowienie motocyklistów, które polega na uniesieniu lewej dłoni podczas mijania się na drodze..

Dlaczego akurat lewa ręka? Powód jest prozaiczny - w krajach z ruchem prawostronnym lewa ręka jest ta, która znajduje się bliżej mijającego motocyklisty. Prawie każdy motocyklista zna ten kod, choć nie wszyscy go stosują. Najczęściej widzieć można go poza miastem, gdzie motocykliści mają więcej czasu na tego typu uprzejmości.

Podczas gdy polscy motocykliści preferują uniesienie lewej dłoni, w innych krajach pozdrowienia wyglądają inaczej. W Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii motocykliści częściej kiwają głową - to bezpieczniejsze rozwiązanie, szczególnie w zakrętach, gdzie odrywanie ręki od kierownicy może być niebezpieczne.

Amerykańscy motocykliści z kolei często używają gestu dwóch palców skierowanych w dół - symbolizuje to dwa koła motocykla dotykające asfaltu.

Motocykliści podróżujący w grupie mają do dyspozycji cały arsenał gestów komunikacyjnych. Machanie lewą ręką w górę i w dół oznacza polecenie zwolnienia z powodu zagrożenia z przodu. To sygnał, który może zapobiec wypadkowi - szczególnie ważny dla kierowców samochodów jadących za grupą motocyklistów.

Uniesiona ręka z wysuniętym jednym lub dwoma palcami to instrukcja dotycząca formacji jazdy - jeden palec oznacza jazdę w jednej kolumnie, dwa palce to jazda w dwóch kolumnach.

Motocykliści często ostrzegają się nawzajem o zagrożeniach na drodze. Pukanie w przednią część kasku to sygnał, że w pobliżu znajduje się patrol policji. Gest ten może być mylony z "pukaniem się w głowę".

Poklepywanie po zbiorniku paliwa to sygnał oznaczający konieczność zatankowania lub ogólnej przerwy. Kciuk przyłożony do kasku na wysokości ust oznacza pragnienie i chęć zatrzymania się na napój.

Wystawienie ręki z imitowaniem palcami migania to informacja dla kolegi, że jedzie z włączonym kierunkowskazem. To dlatego, że, w przeciwieństwie do samochodów, kierunkowskazy motocyklowe często nie wyłączają się automatycznie.