Huawei to znany na całym świecie producent elektroniki, ale pole jego działania jest znacznie szersze. Obecnie koncern prowadzi intensywne prace badawcze nad akumulatorami do samochodów elektrycznych. Ich efektem jest m.in. zgłoszony właśnie patent chroniący półprzewodnikową baterię na bazie siarczków.

We wniosku patentowym opisano architekturę baterii półprzewodnikowej o gęstości od 400 do 500 Wh/kg, czyli dwa do nawet trzech razy większej niż w przypadku konwencjonalnych ogniw litowo-jonowych.

Dodatkowo podkreślono nowatorskie podejście do poprawy stabilności elektrochemicznej za sprawą domieszki elektrolitów siarczkowych w celu wyeliminowania niepożądanych reakcji na styku litu, co od wielu lat było przeszkodą w dalszym rozwoju oraz komercjalizacji baterii siarczkowych.

Chociaż zapowiedzi dają sporą nadzieję na całkowite odmienienie charakterystyki pojazdów elektrycznych, wszystko zależy od tego, jak szybko opatentowaną baterię uda się dostosować do obowiązujących norm i rozpocząć jej produkcję na masową skalę. To, kiedy i czy w ogóle zostaną one wprowadzone do seryjnej produkcji, zależy przede wszystkim od wyników badań laboratoryjnych.