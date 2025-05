Zainteresowanie modelem SU7 Ultra oraz nadchodzącym YU7 jest bardzo wysokie, co napędza dalsze inwestycje w produkcję.

Sprzedaż pojazdów BEV oraz dział AI osiągnął marżę brutto na poziomie 23,2 proc. w pierwszym kwartale, przy czym odnotowano stratę operacyjną w wysokości 500 mln juanów, czyli 70 mln dolarów. Oznacza to, że na każdym samochodzie chiński producent tracił 903 dolary, czyli prawie 3,4 tys. zł. Chociaż strata jest potężna to wynosi znacznie mniej w porównaniu do ubiegłego roku.