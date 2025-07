Jak podaje PZPM, w czerwcu 2025 roku rynek samochodów elektrycznych znów zaliczył dynamiczny skok. Ustanowiono historyczny rekord sprzedaży, a udział EV w rynku wyniósł 7,6 proc. Na polskie drogi wyjechało 3 779 świeżo zarejestrowanych samochodów elektrycznych, co stanowi 78,7 proc. wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu sprzed roku. Ponadto, pierwsze półrocze 2025 roku zamknęło się z wynikiem 14 256 zarejestrowanych samochodów elektrycznych w Polsce, co oznacza ponad 60 proc. wzrost.