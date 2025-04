Będący częścią drogi S19 tunel na odcinku Rzeszów Południe - Babica drąży maszyna TBM (Tunnel Boring Machine) o nazwie Karpatka. Maszyna miała rozpocząć pracę już pod koniec 2023 roku, tak by dwa lata później zakończyć pracę. Niestety, tak się nie stało.

Podczas próbnych pompowań mających na celu obniżenie poziomu wody, w tunelu stwierdzono ulatnianie się metanu. W związku z wykryciem gazu koniecznie było odpowiednie przygotowanie Karpatki do pracy w warunkach metanowych. Konieczne było m.in. zamontowanie systemu czujników wykrywających obecność metanu na etapie drążenia tunelu, niezbędna była także wymiana części podzespołów.

Chociaż nazwa maszyny bez wątpienia brzmi pieszczotliwie, jej dane techniczne niejedną osobę mogą wprawić w osłupienie. Karpatka ma bowiem 114 metrów długości i 15,16 metrów średnicy. Jej waga to 4400 ton. Urządzenie posiada napęd hydrauliczno-elektryczny i 12 silników, każdy o mocy 1 megawata. Ważący 440 ton pierścień skrawający obraca się z prędkością do 2 obrotów na minutę oraz posiada 471 narzędzi służących do wiercenia.