Bardzo często rekordowych konstrukcji szukamy w Azji, ale w przypadku najdłuższego tunelu drogowego sprawa prezentuje się nieco inaczej, ponieważ znajduje się on w Europie.

Gdzie jest najdłuższy tunel drogowy na świecie?

Od wielu lat miano to dzierży tunel Laerdal w Norwegii. Jego bieg zaczyna się w Aurlandsvangen w Aurland i ciągnie się aż na południe o Laerdalsoyri w Laerdal. Długość tego tunelu to aż 24,51 km.

Trzeba przyznać, że jak na tak dużą inwestycję prace poszły sprawnie – budowa rozpoczęła się w 1995 roku, a pięć lat później konstrukcję udostępniono kierowcom. Inwestycja kosztowała wówczas 1,082 mld koron norweskich, czyli ok. 113,1 mln dolarów. Ciekawostką może być fakt, że w tunelu nie znajdziemy wyjść awaryjnych. Zadbano jednak o inne elementy bezpieczeństwa. I tak co 250 metrów znajdują się telefony alarmowe, a co 125 m gaśnica. Co więcej można tam znaleźć również fotoradary, których zadaniem jest powstrzymywanie kierowców przed zbyt szybką jazdą.

By uniknąć negatywnych skutków, jakie może wywołać długotrwała jazda w jednostajnym środowisku, tunel został podzielony na cztery sekcje, z których każda rozpoczyna się przestronną jaskinią. Oświetlenie niebieskim i żółtym światłem tworzy efekt podobny do wschodu słońca. Ma to zapewnić kierowcom przerwę od jednolitego krajobrazu i zarazem pomóc osobom zmagającym się z klaustrofobią.

Najdłuższe tunele na świecie. W top 3 konstrukcje z Australii i Japonii

Wiceliderem w zestawieniu najdłuższych tuneli jest australijska konstrukcja WestConnex, która liczy 22 km. Ułatwia ona poruszanie się kierowcom w obrębie miasta Sydney – pozwala na dojazd na lotnisko, przedmieścia czy do centrum miasta. Tunel jest częścią infrastruktury mającej usprawnić ruch poprzez zmniejszenie korków w mieście (kierowcy mają wybierać bezkolizyjny przejazd tunelem, zamiast stać w korkach), a także najdłuższym podziemnym odcinkiem drogi publicznej w Australii.

Autorami inwestycji są rząd stanu Nowa Południowa Walia oraz federalne władze Australii. Kosztowała ok. 10 mld dolarów australijskich (ok. 25,5 mld złotych), a ostatni element tunelu został udostępniony kierowcom w listopadzie 2023 roku.

Podium najdłuższych tuneli świata zajmuje japoński tunel Yamate. Liczy on 18,20 km i przebiega nawet 30 metrów pod ulicami Tokio. Konstrukcja łączy obszar Takamatsu w okręgu Toshima i węzeł drogowy Oi w okręgu Shinagawa. Co ciekawe, chociaż pierwsze plany dotyczące budowy tunelu zostały opracowane już na początku lat 70., prace budowlane rozpoczęły się dopiero w 1992 roku. W całości konstrukcja została ukończona w 2015 roku.

W obu nawach tunelu co 100 metrów znaleźć można telefony alarmowe. Wyjścia ewakuacyjne natomiast znajdują się w odległości nie większej niż 350 metrów. W tunelu obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Gdzie jest najdłuższy tunel w Polsce?

Na tle wymienionych obiektów rodzime konstrukcje prezentują się znacznie mniej imponująco. Obecnie najdłuższym tunelem w naszym kraju jest ten znajdujący się pod warszawskim Ursynowem, w ciągu drogi ekspresowej S2. Liczy on 2 355 m długości. To zaś oznacza, że jest on blisko 10,5 razy krótszy od norweskiego tunelu.

Tunel pod Ursynowem został otwarty w grudniu 2021 roku. W najgłębszym miejscu schodzi aż 21 metrów pod ziemię. Na całej jego długości obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Cały tunel jest objęty odcinkowym pomiarem prędkości.

Już dziś wiadomo jednak, że w przyszłości warszawski tunel będzie musiał oddać swój tytuł innej konstrukcji. Na odcinku drogi ekspresowej S6 Police – Goleniów znajdować się będzie pięciokilometrowy tunel stanowiący przeprawę pod Odrą. Jeśli wszystkie prace pójdą zgodnie z planem, ze wspomnianego odcinka S6 i zarazem tunelu kierowcy będą mogli skorzystać w 2031 roku.

