Wielu Polaków wybierających się na narty czy letni wypoczynek do Włoch przejeżdża przez Fernpass. Ta malownicza, kręta trasa prowadząca przez przełęcz stanowi popularne połączenie między Bawarią a Tyrolem. Kierowcy cenią ją głównie za brak opłat, jednak wkrótce się to zmieni.

Austriacki rząd zapowiedział budowę tunelu o długości 1,4 kilometra, który ma rozwiązać problem trudnych warunków na 4,8-kilometrowym odcinku przełęczy. Obecnie różnica wysokości na tym odcinku wynosi aż 200 metrów, co szczególnie zimą bywa kłopotliwe dla kierowców. Dzięki tunelowi spadnie ona do zaledwie 70 metrów.

Pieniądze z opłat mają być przeznaczone na utrzymanie i rozbudowę lokalnej infrastruktury drogowej, między innymi na budowę drugiej nitki tunelu Lermooser. Mimo to plany spotykają się z krytyką niemieckiego automobilklubu ADAC, który obawia się, że dodatkowe koszty uderzą przede wszystkim w osoby dojeżdżające do pracy oraz branżę turystyczną. Eksperci przewidują również, że część kierowców będzie próbowała ominąć płatną trasę, co może prowadzić do korków na alternatywnych drogach.

Jakie opcje będą mieli kierowcy chcący uniknąć opłat? Jedna z tras prowadzi przez Mittenwald, Seefeld i Zirler Berg do autostrady A12 w dolinie Inn. Ta opcja jest dostępna dla osób podróżujących autostradą A7, jednak nie mogą z niej korzystać pojazdy z przyczepami jadące na północ. Inna możliwość to trasa od węzła Memmingen przez Lindau (A96) i austriacką autostradę w dolinie Renu (A14) do drogi ekspresowej Arlberg (S16). Można też jechać od węzła Ulm przez Monachium (A8/A99) do trójkąta Inn (A8/A93) koło Rosenheim, a stamtąd przez Kiefersfelden do autostrady A12.