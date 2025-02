Zakopianka to jedna z kluczowych arterii drogowych na południu Polski, z której co roku korzystają setki tysięcy kierowców, w tym wielu podróżujących do Zakopanego. Nic dziwnego, że GDDKiA nadal inwestuje w rozwój tej trasy, wprowadzając nowe rozwiązania mające na celu poprawę płynności ruchu i komfortu podróży.