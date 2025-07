Autobus przejechał przez rondo na wprost. 60 osób na pokładzie

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Rzeszowie. Autokar, którym podróżowało 60 pasażerów, po kolizji przejechał na wprost przez centralną wyspę ronda. Na szczęście do doszło do przewrócenia się pojazdu i nikomu nic się nie stało.