Tylko nieliczne firmy, jak CATL, wdrażają zaawansowane polityki klimatyczne i motywują swoich dostawców do redukcji emisji.

Greenpeace zwraca uwagę na brak jasnych celów klimatycznych wśród większości producentów baterii do samochodów elektrycznych.

Przeciwnicy elektromobilności podkreślają, że proces wytworzenia, a następnie utylizacja uszkodzonej lub zużytej baterii samochodu elektrycznego sprawia, że nie są one aż tak ekologiczne, jak mogłoby się wydawać. Czy tak jest faktycznie?

Organizacja Greenpeace przeprowadziła specjalne badania wśród kluczowych dostawców akumulatorów trakcyjnych, z których wynika, że aż siedmiu na dziesięciu z nich nie posiada jasnych celów w co najmniej jednym z dwóch kluczowych obszarów - przejścia na odnawialne źródła energii lub ograniczenia śladu węglowego generowanego przez swoich dostawców.

Zużycie energii elektrycznej oraz pozyskiwanie surowców to dwa największe źródła emisji w produkcji baterii. Brak konkretnych zobowiązań podważa wiarygodność deklaracji czołowych producentów baterii w kwestii dekarbonizacji

Produkcja akumulatorów do samochodów elektrycznych jest szkodliwa dla środowiska

Najwięksi producenci baterii do pojazdów EV na świecie.

Z analiz BloombergNEF wynika, że pojazdy zeroemisyjne oraz korzystanie z odnawialnych źródeł energii realnie przyczyniają się do redukcji emisji CO2 w transporcie i energetyce. Z drugiej jednak strony gruntownej modernizacji wymagają same procesy produkcji oraz dostaw, które nadal generują znaczne ilości zanieczyszczeń do środowiska.