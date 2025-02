W 2016 roku wszyscy ekscytowali się otwarciem tunelu w Gdańsku pod Martwą Wisłą. Jego 1377 metrów długości robiło wtedy wrażenie - w końcu był to najdłuższy tunel drogowy w kraju. Codziennie przemierzało go prawie 30 tysięcy pojazdów.

Ale już pięć lat później poprzeczka została zawieszona znacznie wyżej. W grudniu 2021 roku kierowcy po raz pierwszy przejechali tunelem pod warszawskim Ursynowem. Ponad 2,3 kilometra długości i maksymalna głębokość 21 metrów pod ziemią - to już zupełnie inna liga. Co ciekawe, tunel przebiega pod linią metra, a na całej jego długości obowiązuje ograniczenie do 80 km/h - zamontowano w nim także urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości.