O tym, że wjeżdżamy do tunelu informuje znak D-37, pod którym może występować jeszcze tabliczka z podaną długością tunelu - jeśli jej nie ma to znaczy, że tunel ma maksymalnie 500 długości.

Dodatkowo, przed wjazdem często zainstalowane są także sygnalizatory S-4 - zielona strzałka oznacza, że pasem, nad którym jest sygnalizator można wjechać do tunelu, natomiast czerwony krzyżyk, że dany pas jest wyłączony z ruchu. Dzięki nim pracownicy centrum zarządzania tunelem mogą sterować napływem aut do niego, na przykład w razie wypadku czy innego miejscowego zagrożenia.

W tunelach, nawet tych zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej czy autostrady, najczęściej występuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Zwykle wyświetlane jest ono na tablicach elektronicznych. Wjeżdżając do tunelu należy oczywiście pamiętać o włączeniu świateł mijania - te do jazdy dziennej nie wystarczą, bo najczęściej przy włączonych światłach dziennych nie palą się pozycyjne z tyłu.