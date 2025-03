Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że od grudnia 2021 roku do dyspozycji uzyskali blisko 8,2 km tuneli. Drogowcy zwracają uwagę, że po ukończeniu wszystkich tych inwestycji, na sieci dróg zarządzanych przez GDDKiA będzie funkcjonowało 18 tuneli o łącznej długości blisko 25 km. A który z nich jest najdłuższy?

Miano najdłuższego tunelu w naszym kraju od kilku lat dzierży konstrukcja zbudowana w ciągu drogi ekspresowej S2 pod warszawskim Ursynowem. Oddano go do użytku w grudniu 2021 roku. Jego konstrukcja składa się dwóch naw o równej długości wynoszącej 2 355 m. Każda została podzielona na trzy pasy ruchu i pas awaryjny. W najgłębszym miejscu schodzi on aż 21 metrów pod powierzchnię ziemi i przebiega bezpośrednio pod tunelem pierwszej linii metra.