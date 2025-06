Lotus wstrzymał produkcję w swojej głównej fabryce w Hethel, w hrabstwie Norfolk. To właśnie tam od 60 lat powstawały samochody, które zachwycały nie tylko fanów motoryzacji, ale i świat wyścigów. Teraz miejsce to może na stałe zniknąć z mapy przemysłu motoryzacyjnego Wielkiej Brytanii.

Lotus to nie tylko producent samochodów. To element brytyjskiego dziedzictwa, marka, która przez dekady reprezentowała to, co w angielskiej motoryzacji najlepsze: lekkość, precyzję i sportowy charakter. Jej modele, takie jak Elise, Esprit czy Exige, zyskały miano ikon.