Co roku latem historia się powtarzała: płaca minimalna szła w górę, a razem z nią - wyższa kara za brak OC. Kierowcy zerkali na kalendarz i liczyli, czy zdążą z ubezpieczeniem przed podwyżką. Tym razem jest inaczej. W 2025 roku nie będzie ani lipcowej aktualizacji płacy minimalnej, ani nowego cennika kar. To pierwszy taki przypadek od lat.

Brak podwyżki płacy minimalnej w 2025. Co z karą za brak OC?

Rząd zdecydował, że w 2025 roku nie będzie podwójnej podwyżki minimalnego wynagrodzenia, jak to miało miejsce w latach 2023 i 2024. Od stycznia obowiązuje jedna stawka - 4 666 zł brutto - i ta kwota zostanie z nami do końca grudnia.

Dla pracowników to kiepska wiadomość - inflacja swoje robi, a pensje w miejscu. Ale kierowcy mogą się cieszyć. Dlaczego? Bo wysokość kary za brak OC jest bezpośrednio powiązana z płacą minimalną. Skoro ona się nie zmienia - stawki kar też zostają takie, jak były.

dla motocykla - to ⅓ tej kwoty.

Te zasady są niezmienne od lat, ale ponieważ płaca minimalna stale rosła, to i kary za brak OC rosły proporcjonalnie. W 2025 roku, pierwszy raz od dawna, następuje pauza w tym wzroście - właśnie dlatego, że płaca minimalna nie rośnie w połowie roku.

od 4 do 14 dni: 4 670 zł

do 3 dni: 1 870 zł

od 4 do 14 dni: 7 000 zł

do 3 dni: 2 800 zł

od 4 do 14 dni: 780 zł

do 3 dni: 310 zł

Fundusz nie czeka na kontrolę drogową - jego system automatycznie porównuje dane z bazy CEPiK i wykrywa przerwy w ciągłości ubezpieczenia. Wezwanie do zapłaty może przyjść nawet po jednodniowym braku polisy.

Czy kara za brak OC wzrośnie w 2026 roku? Co może się zmienić

Obecny stan rzeczy potrwa do końca roku. Co potem? Wiele zależy od decyzji rządu w sprawie płacy minimalnej na 2026 rok. Jeśli pojawi się podwyżka - a to bardzo możliwe - w górę pójdą też stawki kar.