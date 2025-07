Gejzer wodny, zwany również wodnym młotem, to fontanna wody wyrzucana spod kół pojazdu podczas szybkiego przejazdu przez kałużę. Powstaje, gdy samochód wjeżdża w stojącą wodę z dużą prędkością, wywołując gwałtowne przemieszczenie dużej ilości płynu. Wysokość takiej fontanny może sięgać nawet kilku metrów, a jej zasięg obejmuje znaczny obszar wokół pojazdu.

Największe zagrożenie gejzer wodny stanowi dla samego pojazdu. Woda wyrzucana z ogromną siłą może dostać się do najbardziej wrażliwych elementów silnika. Szczególnie narażony jest układ dolotowy powietrza, gdzie znajduje się filtr powietrza. Jeśli woda przedostanie się przez ten filtr do komory spalania, może dojść do prawdziwej katastrofy.