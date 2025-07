Już w najbliższych godzinach pogoda nad Polską może znacznie się pogorszyć. Najnowsze prognozy przewidują opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Dynamiczna sytuacja pogodowa może utrzymywać się od 8 do 10 lipca, o czym na bieżąco ostrzega IMGW. W tym czasie prognozowane są intensywne opady sięgające 80-100 mm, a także gwałtowne burze, na które powinni uważać również kierowcy.

Gwałtowne zjawiska pogodowe mają niszczycielską siłę zdolną również do uszkadzania samochodów osobowych. Wybite szyby, zalane wnętrza i wgniecenia to najczęstsze szkody, których doznają kierowcy pechowo zaparkowanych aut. Choć mogłoby się wydawać, że na odszkodowanie w takiej sytuacji nie przysługuje, to jednak sytuacja nie jest całkiem beznadziejna. O pieniądze za wyrządzone szkody mogą ubiegać się zarówno posiadacze AC, jak i OC. Muszą tylko wykazać się odpowiednią determinacją i spełnić określone warunki.