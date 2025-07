Jakiś czas temu rowerzystka z Warszawy została zaskoczona pismem od firmy ubezpieczeniowej, która domaga się od niej zapłaty równowartości używanego samochodu. Zgodnie z treścią otrzymanego listu, rowerzystka ma zapłacić ponad 28 tys. złotych. Ma to związek ze zdarzeniem drogowym, w którym zgodnie z notatką policyjną, doprowadziła do kolizji i uszkodzenia samochodu marki Mazda. Ubezpieczyciel zdążył już wypłacić kierowcy należne odszkodowanie, a następnie zdecydował się odzyskać pieniądze od sprawczyni. Na ustaloną kwotę składa się 26 658 zł odszkodowania i 1355 zł odsetek. O całej sprawie poinformowano na profilu "EL. 00000 - Zmotoryzowani Mieszkańcy Łodzi".

Rowerzystka z Warszawy nie jest wcale jednostkowym przykładem. W innym artykule czytamy o kłopotach użytkownika Reddita z Krakowa, który otrzymał wezwanie do zapłaty 23,5 tys. zł za spowodowaną szkodę. Sytuacja w jego przypadku była bliźniaczo podobna, co w przypadku rowerzystki z Warszawy. Mężczyzna spowodował kolizję z samochodem, wyszedł z niej cało, lecz po roku od zdarzenia również otrzymał nieprzyjemny list.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, obejmujące również sytuacje, gdy poruszamy się rowerem, można kupić samodzielnie przez internet lub jako rozszerzenie do polisy mieszkaniowej. W drugim przypadku należy zwrócić uwagę na zakres terytorialny. Istotną kwestią jest, by nie był on ograniczony jedynie do adresu nieruchomości. W ten sposób za kilkadziesiąt złotych rocznie można mieć ochronę nawet do 100 tys. zł i spokój w przypadku spowodowania kolizji rowerem.